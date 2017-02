La forteresse cantonale poursuit son lifting sous une toiture toute neuve

«Cela vous fera du bien de lire ces mots le matin, pour autant que vous soyez toujours là en 2018.» C’est en ces termes qu’Ariane Epars a présenté, ce jeudi, au conseiller d’Etat Pascal Broulis et à la presse, l’intervention artistique qui ornera un des murs du Château cantonal en cours de rénovation lourde.

C’est en effet la plasticienne de Pompaples qui est la lauréate du concours lancé par le Canton, avec son œuvre Noble bréviaire. Il s’agira de treize «inscriptions par soustraction», réalisées au scalpel, pour autant de mots extraits d’une des fresques de la Renaissance qui habille toujours le couloir de la forteresse conduisant aux appartements du dernier évêque des lieux, Sébastien de Montfalcon (XVIe siècle).

Treize vertus

Le Noble bréviaire d’Ariane Epars s’inspire directement du Bréviaire des Nobles écrit au XVe siècle, fait de peintures allégoriques qui soulignent les valeurs des seigneurs de l’époque, au nombre de treize. On pouvait notamment y lire les mots «courtoisie», «amour», «largesse», «persévérance», «droiture» ou encore «sobriété».

«Ces fresques ont malheureusement été recouvertes de badigeon par les Bernois. Elles n’ont été redécouvertes qu’au début du XIXe siècle», raconte le chancelier Vincent Grandjean. L’œuvre d’Ariane Epars s’inscrira non loin de la peinture originale, sur le grand mur de la cage d’escalier de l’annexe Delagrange, appelée aussi le vestibule.

«C’est par cet escalier, puis en longeant le couloir et ses fresques, que le public accédera aux différents services du Département des institutions et de la sécurité», ajoute le chancelier.

Vincent Grandjean, comme toute l’administration de sa chancellerie, «habitera» aussi au château Saint-Maire quand les travaux, d’un coût de 23 millions de francs, seront achevés en milieu d’année prochaine. Les bureaux seront aménagés en open space dans l’ancienne garnison.

A l’étage du dessus, qui se situe sous la charpente dont la rénovation vient de se terminer, une salle de conférences vitrée offrira une vue sur toute la poutraison. Les deux caves, où était notamment battue la monnaie, serviront elles aussi de salles de conférences ouvertes au public. Il y aura également une cafétéria à ce niveau.

Aucun retard

C’est en juillet 2015 que les travaux ont commencé sur le Château cantonal, à la Cité. Ils sont planifiés sur deux ans et demi. Une quarantaine de personnes travaillent sur le chantier en moyenne. «Et les travaux n’ont pris aucun retard», tient à préciser Pascal Broulis.

Ce qu’il reste à faire? La pierre de taille, les façades, les fenêtres, toute la partie technique – dont le chauffage –, le nettoyage et la restauration des fresques, définir le mobilier et installer un ascenseur en verre dans l’épaisseur du mur de la forteresse. Il montera les Lausannois jusqu’à la Chancellerie d’Etat. Pour se rendre sous le toit, on pourra emprunter un monte-charge.

(24 heures)