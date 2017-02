La gabegie est programmée sur le pont Chauderon toute l’année

C’est depuis 1905 que le pont Chauderon enjambe le Flon à Lausanne, et qu’il rend un sacré service à tous ceux qui transitent du sud au nord de la capitale vaudoise. Mais c’est fini. En tout cas jusqu’en novembre prochain.

En effet, l’ouvrage classé en note 2 nécessite un entretien général. Certains travaux, qui visent notamment à supprimer des infiltrations d’eau, revêtent d’ailleurs un caractère urgent. On ne peut plus attendre. C’est ainsi que dès ce mardi matin, une nouvelle signalétique de chantier a été mise en place par les services de la Ville, chamboulant passablement les habitudes de circulation.

Premier changement de taille: considérant l’emprise minimale nécessaire pour effectuer les travaux et ouvrir la chaussée, le gabarit routier sur le pont Chauderon doit être réduit temporairement à une voie pour chaque sens. Les carrefours à chaque bout seront aménagés en fonction.

Par chance cette semaine, de nombreux Lausannois sont en vacances. Ils devront toutefois s’attendre à un temps de trajet allongé dès lundi prochain. «Le schéma de circulation sera identique pendant toute la durée du chantier», assure au moins Patrick Etournaud, le chef du service des routes et de la mobilité. Mais ce n’est pas tout.

Des adaptations au besoin

En plus de la circulation à une voie dans chaque sens, il sera désormais interdit de tourner à gauche à chaque extrémité du pont, à savoir en direction des avenues d’Echallens et de Morges au Nord, et en direction de l’avenue Jules Gonin au Sud. L’inverse reste toujours possible. «Les modifications apportées sur la suppression des tourner à gauche vont toucher de l’ordre de 15% du trafic journalier, soit 3'000 véhicules par jour», estime Patrick Etournaud. Des itinéraires bis sont-ils prévus? Seront-ils conseillés aux usagers de la route? «En raison de la localisation de l intervention dans l’hyper centre les itinéraires alternatifs sont multiples. Nous allons ainsi suivre en temps réel les reports sur les autres axes et adapter la régulation au besoin.»

Les piétons verront aussi leurs habitudes changer. Durant les diverses phases du chantier, les travaux occuperont souvent un trottoir et une partie de la chaussée. L’un des trottoirs sera en tout temps disponible, permettant ainsi d’accéder à l’ascenseur du métro M1. Au nord du pont, un des accès souterrains vers la place Chauderon sera également conservé. Le parc deux-roues au Nord du pont sera déplacé d’une trentaine de mètres. Déplacé également l’arrêt TL «pont Chauderon». Pour les lignes 3 et 21, un nouvel arrêt provisoire sera aménagé au bas de l’avenue de Beaulieu. Les utilisateurs de la ligne 6 en direction de la Maladière emprunteront l’arrêt «Chauderon» sis au nord de la place.

Un pont signé Laverrière

Long de 250 mètres, le pont Chauderon a été construit entre 1904 et 1905. La solution retenue aligne six arches en béton armé et maçonnerie. Deux couples de pylônes monumentaux en pierre marquent les deux têtes du pont et réalisent son insertion dans la trame urbaine. Comme les luminaires qui rythment le tablier, ils sont dessinés dans un style Art Nouveau géométrisant. Le pont est signé des architectes Alphonse Laverrière, à qui on doit aussi la Tour Bel-Air, le Tribunal fédéral et la façade de la gare de Lausanne, et Eugène Monod. (24 heures)