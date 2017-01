La gauche de la gauche espère un retour dans l’Est

«Une nouvelle génération de candidats.» C’est ce qu’annoncent les trois mouvements de la gauche radicale vaudoise qui se sont unis pour les élections cantonales d’avril. Le POP, SolidaritéS et Décroissance-Alternatives ont présenté ce mercredi leurs trois candidats au Conseil d’Etat, contre cinq en 2012.

«Nous avons la volonté de montrer le renouvellement de la gauche de la gauche»

Points communs des trois champions: aucun n’occupe de poste cantonal et ils sont loin de l’image des figures récentes du parti qui étaient en majorité – au minimum – des sexagénaires.

«Nous avons la volonté de montrer le renouvellement de la gauche de la gauche», commente l’un des candidats, le conseiller communal lausannois Hadrien Buclin, qui a été candidat à la Municipalité l’an dernier.

A côté de lui, on trouve Céline Misiego, vice-présidente du POP, conseillère communale et collaboratrice personnelle du municipal David Payot. Elle avait été candidate au Conseil des Etats en 2015.

Troisième candidat, Yvan Luccarini avait déjà été candidat en 2012. Il est l’un des piliers de Décroissance-Alternatives à Vevey, qui compte 16 conseillers communaux sur 100.

Un sixième siège

Au Grand Conseil, la gauche de la gauche espère gagner un sixième siège. Parmi ses cinq élus actuels, trois viennent de Lausanne et un de l’Ouest lausannois. Le dernier est un transfuge socialiste de Lavaux. Dès lors les partis espèrent progresser sur la Riviera, grâce à Yvan Luccarini, et dans le Chablais, grâce au retour de l’ancien député Bernard Borel.

Pour ce qui est du programme, les candidats mettront notamment l’accent sur le logement et les garderies, le remboursement des soins dentaires, l’égalité hommes-femmes, un salaire minimum de 4000 francs et l’écologie. Il s’agit de s’opposer au «consensus mou», selon les mots d’Hadrien Buclin, forgé entre un Conseil d’Etat à majorité de gauche et un parlement à majorité de droite. «Cela a conduit à une politique au mieux sociale-libérale et le plus souvent ouvertement néolibérale», assure Hadrien Buclin. (24 heures)