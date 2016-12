La nuit veut faire sa fête au harcèlement

Le label We Can Dance It créé à Genève

Drague lourde, vulnérabilité de femmes plus jeunes, voire tentatives d’agression ou de contrainte par la prise non volontaire de certaines substances… La liste des dangers encourus par les femmes la nuit a aussi été dressée à Genève.

Le label We Can Dance It y a été créé par des programmatrices de la Gravière. «Nous souhaitons l’inscrire dans les démarches de sécurisation de la vie nocturne pour les femmes, dans les espaces publics tels que les bars et les clubs, mais également

sur les trajets qui mènent à ces espaces et dans les transports

en commun», explique les initiatrices. Elles précisent que

le label n’est pas un «tampon» des bonnes pratiques mais qu’il symbolise et démontre une motivation à travailler sur ces questions et à mettre en place des actions. L’équipe de We Can Dance It souhaite véhiculer les valeurs égalitaires et non sexistes dans les clubs «où tout se passe vite, où l’inhibition est souvent une bonne complice de harcèlements voire d’agressions dans les salles».