La panne la plus longue de l’histoire du M2

Depuis qu’il use ses pneus sur les rails en pente de la capitale vaudoise – c’était en octobre 2008 –, jamais le métro n’avait fait défection aussi longtemps. «Nous avons connu des dysfonctionnements de différentes natures et qui ont perturbé l’ensemble de la ligne par le passé, mais ces interruptions n’avaient duré que quelques heures. Cette fois, c’est vrai, c’est la plus longue de notre histoire», confirme Noémie Hatet, porte-parole des Transports publics lausannois (TL). En l’occurrence, la panne touche tout le sud de la ville depuis mardi matin, entre la station Ouchy-Olympique et celle de la Gare. Et nul ne sait combien de temps encore elle durera.

27 000 clients en carafe

En temps ordinaires, ce sont en moyenne 100 000 clients qui empruntent chaque jour le M2 sur toute sa ligne en semaine. Sur le tracé en panne, ces mêmes clients sont au nombre de 27 000. Ils sont frontaliers bien entendu, arrivant puis repartant d’Ouchy sur les bateaux de la CGN, mais aussi touristes, riverains et Lausannois désireux de faire une balade au bord du lac.

Personnel mobilisé sur le terrain

Comment réagissent les premiers? «Ce n’est pas la clientèle qui nous cause le plus de soucis. Les frontaliers sont généralement informés des pannes du métro sur les bateaux déjà, et une fois débarqués, ils savent où se rendre pour trouver les bus de substitution que nous mettons en place. Ceux qu’il nous faut davantage accompagner, ce sont les usagers occasionnels», explique Noémie Hatet. Une dizaine d’employés des TL, affectés d’ordinaire à la ligne Ouchy-Gare du métro, ont justement été déployés pour informer les clients sur le terrain.

D’autres membres du personnel des TL ont encore été sollicités: six sont présents sur la ligne ou dans les bureaux pour tenter de diagnostiquer la panne et une vingtaine d’autres s’occupent de sa gestion. Les moyens ne s’arrêtent pas là. Deux véhicules ont rejoint la flotte ordinaire des TL et assurent une ligne entre la Gare et Ouchy toutes les huit minutes. Quel est le coût de cette mobilisation? «Notre priorité est de remettre la ligne en fonction et d’assurer un service à notre clientèle, pas de calculer un quelconque manque à gagner.»

Alstom sur place jeudi

Reste donc à réparer l’avarie. Car pour ce qui est de trouver la panne, c’est déjà chose faite. Il s’agit d’un «dysfonctionnement récurrent et aléatoire» du circuit de voie de l’aiguille sud de la voie unique, située au niveau de la station de Grancy. «Des contacts réguliers avec le fournisseur Alstom et la poursuite des discussions avec les experts sont en cours afin de trouver une solution définitive et rapide à cette panne insidieuse», communiquaient les TL mardi déjà. A noter qu’Alstom se rendra sur place dès jeudi pour apporter son soutien à la résolution du problème.

Le circuit de voie qui est défaillant assure la détection des trains sur l’aiguille. L’avarie d’un tel élément génère une occupation fictive du tronçon en question. Le système automatique réagit alors comme si un train était présent sur le tronçon et, par mesure de sécurité, empêche donc toute circulation. Malgré un travail de maintenance «assidu» de la part des équipes, qui se sont relayées jour et nuit pour diagnostiquer les causes de l’avarie et procéder au remplacement de l’ensemble des composants de cet équipement, «la panne semble se répéter de façon totalement aléatoire». «Nous sommes toujours en train d’investiguer pour déterminer l’origine du problème et pour trouver une solution pérenne», admet Noémie Hatet. (24 heures)