La peuffe qui recouvre le plateau est exceptionnelle

Un mois. Cela fait près d’un mois que, de Longirod à Echallens, en passant par Bavois et Corcelles, l’épais brouillard et les stratus recouvrent l’essentiel du plateau romand. C’est long. Pour citer Jacques Brel, le ciel est si gris que même un canal pourrait se pendre. A Payerne, le soleil n’a percé que 7 timides heures depuis le début du mois. Ce qui est sans doute plus que le reste du plateau, où l’ensoleillement analysé par les météorologues dépasse rarement les 100 minutes par jour. Partout, le taux d’humidité fluctue autour de 90%, au mieux. Bref, une peuffe hivernale rare et indétrônable étouffe la plaine depuis fin novembre. On se dirige vers des records.

Pour voir l'infographie en grand, cliquez ici.

«Cette situation en hiver n’est pas inhabituelle, relativise Pierre Eckert, météorologue à MétéoSuisse. Par contre, sur une aussi longue période, c’est plutôt rare.» Le spécialiste décrit une «situation bloquée», liée essentiellement aux très hautes pressions atmosphériques qui touchent nos latitudes. En cette saison, c’est inhabituel. Un tel niveau de baromètre en décembre ne s’était pas présenté depuis 1992. Quelles conséquences? L’air humide ne peut pas monter, le brouillard s’accumule et les précipitations se font désirer. «A Genève il y a eu 0,2 litre ce mois, poursuit Pierre Eckert. Du jamais vu depuis 1864.». Autre spécialiste au chevet du climat, Nicolas Borgognon de MeteoNews explique la stagnation du stratus par la surprenante stabilité des anticyclones qui entourent la Suisse. «Ils se succèdent depuis un mois, ce qui est hors norme. Ça et les conséquences – on risque d’avoir le mois de décembre le moins ensoleillé de ces 15 dernières années – ne se voient qu’une fois tous les dix ans environ.»

Pendant que la majorité du territoire situé en dessous de 700-800 mètres d’altitude frissonne et broie du gris, les montagnes, elles, connaissent des températures exceptionnelles. C’est ce que les météorologues appellent «l’inversion hivernale». «En altitude, on est à 150 voire 200% en dessus des normes, poursuit Nicolas Borgognon. Sur certains endroits, on en est au 25e jour de suite avec ensoleillement maximum.» Sur le balcon du Jura, Bullet a par exemple accumulé 121 heures de grand soleil en 22 jours. Presque autant que la totalité de décembre 2015, un mois déjà très lumineux, avec 146 heures.

Tendance à la baisse

Cette inversion des températures retarde évidemment la date d’ouverture des pistes. Elle provoque également une hausse de la pollution de l’air en basse altitude. «Les particules fines ne sont pas dispersées, illustre Pierre Eckert. Mais pour l’heure, même si on s’en approche, les niveaux d’alerte n’ont pas été dépassés.» Le hic, un air chargé et pollué favorise la formation du brouillard: la vapeur d’eau a tendance à se fixer sur les noyaux de condensation qui se trouvent dans l'air. C’est un cercle vicieux.

Le réchauffement climatique va-t-il avoir une influence sur les brumes persistantes? Pas forcément. «C’est difficile. Certaines hypothèses évoquent des hivers plus secs, d’autres des hivers plus agités et humides, ajoute Nicolas Borgognon. Ce qui est certain c’est que le brouillard a plutôt tendance à diminuer.» Il invoque un air moins chargé en fumée que par le passé. Et également une plus grande urbanisation, les villes dégageant plus de chaleur que les campagnes.

La peuffe ne va toutefois pas nous quitter de sitôt. Après un épisode de légères précipitations ce week-end, le brouillard devrait à nouveau s’installer pour toute la semaine. Joyeux Noël! (24 heures)