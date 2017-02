La recette de droite pour aider la classe moyenne

«Les déductions d’impôts profitent davantage aux gens aisés»

La droite fait des primes maladies l’un de ses thèmes phares avant les élections cantonales d’avril. Avec l’idée d’augmenter les déductions fiscales pour les primes, la droite deviendrait-elle plus généreuse que la gauche? Pas si l’on écoute le président du gouvernement et chef du Département de la santé Pierre-Yves Maillard, qui a fait de la lutte contre la hausse des primes l’un de ses principaux combats.



«Le moyen le plus efficace et le plus ciblé pour soulager la classe moyenne, avec la maîtrise des coûts, c’est d’aider les gens à payer leurs primes, commente-il. Les déductions d’impôt ont aussi une justification. Le Conseil d’Etat a proposé de les augmenter un peu, mais elles profitent davantage aux gens aisés.» Autre question, plus politique: l’initiative va-t-elle à l'encontre du consensus autour du volet vaudois de la RIE III, qui voulait qu’on ne touche pas à la fiscalité des personnes physiques pour quelques années? «Nous sommes en campagne électorale et chacun affiche sa couleur, c’est normal, répond Pierre-Yves Maillard. Passer par une initiative montre que l’objectif n’est pas de réaliser ce but l’année prochaine. Une initiative est le chemin le plus long pour le faire.» Quant à Pascal Broulis, le conseiller d’Etat libéral-radical des Finances, il prend acte de cette initiative et ne la commente pas.



Plusieurs constats émergent au sein des partis de gauche. Le premier, c’est que les jeunes libéraux-radicaux – qui portent officiellement cette initiative – ne représentent qu’un tiers du comité. Le reste est composé, entre autres, des têtes pensantes du PLR et de l’UDC.



Second constat, illustré par Stéphane Montangero, le président des socialistes: «Les partis de droite ne prennent pas beaucoup de risques. Si l’initiative échoue, ils pourront la reprendre au Grand Conseil où ils sont majoritaires. Ils n’ont visiblement pas occupé la rue pendant cinq ans et ont besoin de se profiler avant les élections.»



Les mesures proposées ne convainquent pas non plus. «Il est bien que la droite s’intéresse enfin aux personnes physiques et à la classe moyenne, alors que beaucoup de cadeaux ont été faits ces dernières années aux entreprises», commente Alberto Mocchi, le président des Verts. «Mais la solution au problème des coûts de l’assurance-maladie passe par une maîtrise des dépenses, ce vers quoi le Conseil d’Etat agit actuellement. En voulant défiscaliser une partie des primes, cette initiative risque de faire payer une partie de la facture de l’explosion des coûts de la santé à l’Etat.»



Son homologue socialiste parle d’une impression d’«arrosage»: «Les jeunes libéraux-radicaux disent vouloir compenser l’explosion des primes. Mais celle-ci est due à la politique néolibérale voulue par le PLR et l’UDC au parlement fédéral, où la droite verrouille le système de l’assurance-maladie. La droite devrait faire en sorte que des bonnes décisions se prennent à Berne.» M.SL