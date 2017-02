Lausanne bannit les Guardians Angels de ses rues

Après le Conseil d’Etat vaudois en janvier dernier, qui avait jugé les patrouilles des Guardian Angels dans les rues lausannoises «anticonstitutionnelles et illicites», c’est au tour de la Municipalité de Lausanne de statuer sur le dossier. Dans une réponse à l’interpellation du conseiller communal Philippe Ducommun (UDC) intitulée «Insécurité au centre-ville et Loz’anges gardiens: quid de la police?» les autorités se montrent intransigeantes. Elles considèrent que ces interventions sur le domaine public communal sortent du cadre légal applicable et, de plus, qu’elles ne répondent pas à un réel besoin. Mandat a ainsi été donné à la police d’intervenir à chaque fois que les Guardian Angels déploieront leurs activités à Lausanne, de les inviter à quitter les lieux et, le cas échéant, «de les dénoncer s’ils persistent dans leur action».

Les Guardian Angels, c’est une organisation genevoise de justiciers autoproclamés. Ils se définissent comme des «patrouilleurs du respect» qui œuvrent «à combattre l’incivilité». Ils étaient venus à deux reprises «pacifier» les nuits lausannoises, l’été dernier, avec pantalons militaires, bérets rouges et T-shirts blancs portant l’inscription «Safety Patrol». Une action qui viole la Constitution vaudoise, selon la Municipalité, «dès lors qu’ils ont pratiqué, spontanément, de manière planifiée, avec conscience et volonté, des tâches de sécurité publique, qu’elles débouchent ou pas sur des interventions concrètes».

Cette association n’étant pas revenue à Lausanne depuis le 17 septembre 2016, aucune dénonciation n’a été effectuée. La Municipalité ajoute qu’elle n’a pas connaissance d’une demande de constitution d’une section vaudoise ou lausannoise des Guardian Angels. «S’ils entendaient proposer des prestations de sécurité sur mandat de tiers, ils seraient alors soumis aux règles administratives et au régime d’autorisation prévues par le concordat sur les entreprises de sécurité», précisent les autorités. (24 heures)