Lausanne est fatiguée de cultiver la région à ses frais

Aqui profite la culture lausannoise? A ses seuls habitants? Non. On estime qu’environ deux tiers des spectateurs du Béjart Ballet Lausanne (BBL), ou encore de l’Opéra de Lausanne viennent d’ailleurs. Pourtant, c’est la capitale qui paie. La situation est «un serpent de mer», résume le syndic, Grégoire Junod.

Le budget de la culture lausannoise comporte ce qu’on appelle «les 4 grandes». Comprendre les deux institutions citées plus haut mais aussi le Théâtre de Vidy et l’Orchestre de Chambre de Lausanne (OCL). Elles engloutissent à elles seules 27 millions de francs du budget de la Ville chaque année. Sur un total de 60 millions dédiés à la culture. «En matière de juste répartition des financements par rapport aux utilisateurs, nous sommes aux limites de l’acceptable», estime la responsable socialiste des Finances lausannoises, Florence Germond.

Avec ses collègues de la Conférence des directeurs des Finances, elle attend les résultats d’une étude sur les charges des villes centres. «C’est dans le domaine de la culture qu’elles sont les plus lourdes», relève Florence Germond. La fréquentation et la popularité des quatre grandes prouvent pourtant que la demande existe, poursuit-elle. «Il est vraiment temps de se demander comment on répartit les financements.»

Bon timing

A ses yeux, l’Opéra et Vidy sont sans conteste des institutions à l’aura cantonale. Béjart rayonne bien au-delà. «D’ailleurs, le Ballet Béjart est très souvent utilisé pour de la promotion touristique cantonale», observe Grégoire Junod.

La question n’est pas nouvelle. Mais les conditions actuelles n’ont jamais été aussi propices au changement. Entre des finances lausannoises plongées dans la dette, un Canton qui va mieux que jamais et une entente plus que cordiale entre les deux entités à majorité de gauche, le timing est peut-être le bon. Sans compter que la culture vient de changer de mains à Lausanne et qu’il en sera de même au Canton dans quelques mois.

Du côté de l’Etat, on accueille fraîchement les ambitions de la capitale. Pour la cheffe du Service des affaires culturelles, Nicole Minder, il ne fait aucun doute que l’Opéra n’est pas cantonal d’un point de vue juridique, même s’il participe du rayonnement de la région. Pas plus que le Théâtre de Vidy, d’ailleurs. A Berne, on a pourtant tout récemment fait basculer l’Opéra de la Ville au Canton. Pas question pour l’heure de faire pareil ici. «Deux lois définissent très clairement ce qui est cantonal et ce qui ne l’est pas. Elles montrent très bien la fonction de subsidiarité de l’Etat, qui encourage et soutient ce qui se fait dans les communes avant tout. La culture doit partir de la base.»

De nombreux musées bénéficient pourtant d’un statut étatique. «C’est historique. Ce sont des institutions qui ont été fondées durant la construction de l’identité vaudoise.»

Nicole Minder rappelle en outre que Vaud est le troisième canton du pays en termes de soutien à la culture, derrière Zurich et Berne. Elle ajoute que «ce soutien aux grandes institutions culturelles lausannoises que sont l’Opéra, Vidy et l’OCL a considérablement augmenté ces dix dernières années (près de 2 millions).» L’aide du Canton s’élève, au budget 2017, à 6,92 millions de francs répartis entre trois grandes. Le BBL ne touche rien.

«Dans la même décennie, reprend la cheffe de service, c’est l’ensemble des subventions régulières, c’est-à-dire sur tout le canton, qui a marqué un formidable pas en avant de 124% avec, entre autres, le soutien aux écoles de musique.»

Le Canton est par ailleurs sceptique à l’idée de calculer des subventions sur la base de la provenance des spectateurs. «Je ne sais pas si Lausanne apprécierait de devoir payer pour le Théâtre du Jorat, alors que ce ne sont clairement pas les habitants de Mézières qui le remplissent», avance Nicole Minder. Question posée à Grégoire Junod, qui dit ne voir «aucune objection» à mettre en place un tel modèle.

Le syndic explique avant tout souhaiter que les différents acteurs communaux et cantonaux de la culture se rencontrent après les élections cantonales, au début de la prochaine législature. «Nous allons mettre à plat l’ensemble des soutiens», annonce-t-il.

Fonds intercommunaux à préférer

Mais Lausanne devrait plus probablement trouver son salut dans les collaborations avec d’autres communes. Le modèle fait ses preuves dans le domaine des transports, et fait son chemin dans le sport (lire ci-contre). Pour la culture, une alliance inédite est en train de se mettre en place autour du Théâtre Kléber-Méleau. «Sur un projet précis, c’est plus facile d’y arriver», souligne Grégoire Junod.

A Zurich, une clé de répartition intercantonale pour le financement de l’Opéra a été mise en place avec le canton d’Argovie. A Vevey, le Fonds culturel Riviera subventionne des manifestations régionales de manière solidaire à hauteur de 48 francs par habitant. Une collaboration «remarquable», selon Nicole Minder. Berne, Fribourg s’y sont mis. «Il faut espérer que ces collaborations intercommunales vont se répandre. Ce sont des formules excellentes, où chacun joue son rôle de manière complémentaire.» Grégoire Junod abonde: «Je suis résolu à ce que ça avance. Mais il faudra du temps pour une solidarité régionale en la matière.» (24 heures)