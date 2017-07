Le Canton de Vaud reçoit trois Sages pour le 1er Août

Ils étaient deux l’an dernier, cette fois, ce sont trois conseillers fédéraux qui viendront célébrer le 1er Août dans le canton de Vaud. Alain Berset admirera les feux d’artifice à Ouchy, Guy Parmelin sera à Yvorne pour le toast à la patrie et non loin de là, Didier Burkhalter brunchera aux Diablerets, où il prononcera son ultime discours de Fête nationale vêtu du costume ministériel.

Trois membres du gouvernement en terres vaudoises pour l’occasion, c’est assez rare pour être souligné. Au fait, comment s’organisent-ils pour planifier leur 1er Août? «Les conseillers fédéraux reçoivent beaucoup d’invitations et ne peuvent honorer qu’une partie de celles-ci», indique Sonja Margelist, du service presse de la Chancellerie fédérale. «Et le choix qu’ils opèrent est avant tout personnel.» Une séance de coordination a tout de même lieu entre eux avant de booker leur programme. Histoire de s’assurer qu’ils ne vont pas tous se retrouver dans le même secteur. «Cela reste informel, l’idée est de garder une forme de spontanéité: l’un ne va pas refuser d’aller dans une Commune car un collègue se trouvera dans celle voisine», précise un proche collaborateur.

Maurer le marathonien

On n’en saura guère plus sur les motivations de chacun des conseillers fédéraux, leurs états-majors étant peu diserts sur les critères de sélection. Le Département fédéral de l’Intérieur livre quelques éléments: «M. Berset a reçu une douzaine d’invitations cette année, explique la chargée de communication Ariane Geiser. Il fait son choix en variant les destinations d’une année à l’autre, et il essaie de se rendre dans deux voire trois régions linguistiques différentes.» Même considération s’agissant de Doris Leuthard, qui a aussi reçu une douzaine de sollicitations, nous dit un porte-parole.

S’il fallait une preuve que les conseillers fédéraux n’en font qu’à leur tête, il n’y a qu’à regarder leur agenda ces dernières années. Les pratiques diffèrent nettement de l’un à l’autre. L’UDC Ueli Maurer est un vrai marathonien, qui sillonne tout le pays et enchaîne entre six et neuf visites de communes entre le 31 juillet et le 1er Août. En six ans, il aura prononcé une trentaine de discours du 1er Août, soit un tiers de tous ceux déclamés par le collège exécutif. A l’inverse, la socialiste Simonetta Sommaruga ne choisit chaque été qu’une seule localité qu’elle gratifiera de sa présence le jour de la Fête nationale. Les autres s’en tiennent d’ordinaire à deux ou trois déplacements. Voire quatre pour le PLR Johann Schneider-Ammann.

«On ne tient pas de statistique sur les invitations et leurs origines»

Les points de chute, eux, sont très divers. Depuis 2012, le Canton de Vaud a accueilli six fois des conseillers fédéraux pour commémorer le Pacte de 1291. Berne, quatorze fois et Genève… zéro. Impossible de tirer des conclusions de tous ces chiffres: «On ne tient pas de statistique sur les invitations et leurs origines», note Sonja Margelist. Peut-être cela fait-il un bail que les Genevois n’ont pas sollicité l’un des sept Sages.

Mais si c’est le cas, ils auraient tort, à en croire l’ancien secrétaire municipal de Moudon Claude Vauthey. Lui qui a persuadé Micheline Calmy-Rey en 2011, puis Alain Berset en 2013 de prendre un bain de foule dans la Broye parle de ces moments-là avec un enthousiasme communicatif. «Un gros boulot mais des souvenirs magnifiques, se remémore-t-il. Leur venue avait attiré beaucoup de monde à Moudon, cela avait apporté de la superbe à la fête, plus de solennité, quelque chose de spécial du fait de la proximité de l’invité avec les habitants.» Pas de miracle, dit-il: pour convaincre un ministre, rien ne vaut un préalable contact direct avec lui. Ce que le dynamique Claude Vauthey avait pu à chaque fois établir comme président du Groupe Suisses-Etrangers de Moudon.

L’automne dernier, le syndic de Lausanne Grégoire Junod a invité son camarade Alain Berset par oral, lors d’une séance à Berne. Le syndic d’Aigle et conseiller national PLR Frédéric Borloz est passé par la voie protocolaire en adressant une invitation au secrétariat de Didier Burkhalter «ainsi qu’à son collaborateur personnel», précise-t-il. Quant à Guy Parmelin, son lien avec Yvorne est vite établi: le syndic Edouard Chollet est aussi son conseiller personnel.

Dans tous les cas, plus efficace est l’invitation adressée à un conseiller fédéral en particulier, plutôt qu’à la Chancellerie fédérale. Inscrire celle-ci dans le cadre d’une festivité symbolique, comme les 1000 ans de la fondation de la cité par exemple serait un plus. A noter que c’est l’Etat de Vaud qui paie l’indispensable dispositif sécuritaire, fruit d’une étroite collaboration entre la police cantonale et FedPol.

Ailleurs dans le Canton

Pléthore de manifestations sont organisées aux quatre coins du canton. Voici une petite sélection:

Gland: La traditionnelle Tartines Party aura lieu mardi matin à la salle communale, entre 9 h et 11 h. Prélude à la fête qui débutera à 18 h vers le Collège de Grand-Champ.

Perroy: Pour prendre de l’altitude, il faudra se rendre sur l’esplanade de la Butte entre 19 h et 21 h: la société Ballons du Léman proposera une ascension en montgolfière captive.

Villars: Un 1er Août élargi débutera lundi dès 17 h avec un concert de musique folklorique. Cette «Fête de la mi-été» replongera le village dans les années 70-90. La rue Centrale sera fermée pour l’occasion.

Lausanne: Lausanne à Table invite tout le monde à son pique-nique du 1er Août, mardi de 11 h à 23 h au parc de Montbenon. Une quinzaine de stands de produits locaux seront dressés pour composer son repas.

Yverdon: Festival gratuit, L’Autre 1er Août propose sept concerts (dont The Rambling Wheels) et moult animations à la grande plage d’Yverdon, de 11 h à 2 h.

Estavayer (FR): Patriotes et mélomanes, sachez que l’accès au site du festival L’Estivale Open Air est gratuit mardi. Là aussi, sept groupes se produiront, à partir de 16 h. (24 heures)