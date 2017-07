Le Canton ne publiera plus les noms des médecins sanctionnés

Il échappe à la mise au pilori et provoque par la même occasion une jurisprudence. Un psychiatre vaudois qui avait eu des relations sexuelles avec une patiente en 2015 avait écopé de sanctions administratives: un blâme, 10'000 francs d’amende et une astreinte à suivre une thérapie. La patiente s’était plainte auprès du médecin cantonal, mais aucune procédure pénale n’a été ouverte. Ce même psychiatre avait toutefois échappé à une première condamnation en 2015 pour des agissements similaires survenus en 2003. L’affaire avait été classée car les faits étaient prescrits mais l’abus de détresse avait été retenu.

Pour la seconde affaire, le Département de la santé et de l’action sociale (DSAS) a décidé, comme la loi cantonale le permet, de publier la liste des sanctions administratives ainsi que l’identité du psychiatre dans la Feuille des avis officiels (FAO). L’homme a attaqué cette décision et a perdu au Tribunal cantonal. Il a alors poursuivi son combat auprès de la plus haute instance suisse. Dans un arrêt du 11 juillet, le Tribunal fédéral (TF) lui donne raison. Hors de question de publier la décision dans la FAO: le droit fédéral ne le prévoit pas. Le TF souligne au passage que l’homme n’aurait pas dû d’ailleurs faire l’objet d’un cumul de sanctions.

De quoi modifier les pratiques du DSAS? Oui, dit le médecin cantonal, Karim Boubaker. «Nos pratiques n’avaient pas été remises en question, il n’y avait jusqu’à maintenant aucune jurisprudence en la matière.» Entre dix et quinze publications de sanctions ont lieu chaque année dans le canton de Vaud. «Ce droit d’informer les patients nous est retiré, déplore le médecin cantonal. Pour chaque cas, nous effectuions une pesée d’intérêts sur l’importance d’informer ou non la population. Ce qu’il faudrait, c’est que la loi fédérale permette ces publications.»

Une base de données fédérale existe pourtant. Mais elle ne donne que des indications administratives sur les médecins. Les «accidents de parcours» ne sont visibles que pour les autorités sanitaires qui souhaiteraient effectuer des contrôles en vue de délivrer une autorisation de pratiquer, par exemple. Une «demi-mesure», souligne Karim Boubaker. D’autant que pour l’heure, ce système ne concerne que les médecins. Il sera étendu en début d’année prochaine aux dentistes, chiropraticiens, pharmaciens et vétérinaires. Mais son contenu ne sera pas plus transparent.

L’exigence de ne pas cumuler les sanctions devra elle aussi à l’avenir être prise en compte. «Cet arrêt soulève vraiment les différences entre les deux lois, souligne le médecin cantonal. Cet automne, une nouvelle version de la loi cantonale sera soumise au Grand Conseil. Pour le moment elle contient encore la notion de publication. Nous allons devoir la faire évoluer.»