Définition Go désigne une fille en général, mais lorsque le terme est précédé du possessif «ma», cela signifie «mon amoureuse». Plusieurs origines sont proposées par les sites et les dictionnaires en ligne. Le terme go viendrait du bambara (langue parlée au Mali) où il signifie femme, fille, en s’inspirant de la girl anglophone. On le trouve d’ailleurs aussi écrit gow.

Une autre théorie cite l’argot ivoirien, où go serait le diminutif de gonzesse. Certains vont jusqu’à affirmer que gow et cow (vache) sont synonymes. D’où la connotation parfois péjorative du terme. En gros, on peut aimer sa go à la folie, tout comme on déplore le comportement aguicheur de la gow croisée en bas de chez soi. Gow est également l’équivalent du bro (brother) version féminine. Sister est toutefois toujours d’usage.

Synonymes Pour désigner une demoiselle, la langue française (et ses nombreux dérivés non officiels) ne manque pas d’idées. La traditionnelle meuf (en verlan) côtoie le terme peu galant de femelle. La gorette et la racli s’invitent également à la fête.

Pour ce qui est de l’amoureuse, les plus vieux se rappellent de l’expression «ma bonne amie» (désormais un brin vintage). Plus prosaïquement, on parlait simplement à une certaine époque de sa copine. Les Québécois parlent avec plaisir de leurs blondes, peu importe si elles le sont ou pas. Une jolie brune peut être la blonde de quelqu’un. Il fut un temps lointain où l’on évoquait, la bouche en cœur et le cœur fraîchement touché par la flèche de Cupidon, sa douce, sa dulcinée, sa belle. Il faut admettre que cela tranche avec ma meuf, ma poule, voire pire: ma taspé (encore du verlan), comme la réclamait Doc Gynéco à ses débuts dans son tube Ma salope à moi. (24 heures)