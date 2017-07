Le Dico générationnel: «Hendek», nom masc.

Définition: Sur la Toile comme dans les préaux, on se déchire autour de l’usage de ce terme intrigant. Hendek (prononcé èndec) ça veut dire «policier», ou pas? «C klair, je cabre en Y avec mon scout quand les hendeks me poursuivent», affirme cet usager d’un site dédié à l’argot. «Mdr, c’est des babtous qui font les rebeux», rétorque une autre, rigolant de ces francophones qui tentent d’orner leur langage de mots arabes sans les maîtriser.

Tous s’accordent en tout cas à dire que le terme vient du Maghreb: francisé en hendek (ou handek), il s’utilise pour dire «attention», ou «fais gaffe». «Hendek, c’est chaud, ça sort du four», par exemple. Et la police dans tout ça? Selon plusieurs sites et forums, un seul malheureux jeune homme pourrait être à l’origine de ce glissement sémantique: en avril, alors qu’il diffuse une vidéo en livestreaming sur Twitch au bord d’un lac en Saône-et-Loire, l’adolescent se fait agresser par deux filles. Paniqué, il enjoint en boucle ses followers d’«appeler les hendeks».

Diffusée sur YouTube, la vidéo génère – en plus d’un vif débat sur le bien-fondé de riposter lorsqu’une fille vous frappe – un buzz autour du garçon et de son usage particulier du mot. La vidéo est vue des millions de fois, fait l’objet de multiples parodies et remixes, le mot est adopté… En 2017, il en faut peu pour influencer une langue.

Synonymes: Les façons de dire «agent de police» sont plus ou moins inépuisables – dans le nombre et la variété, on suppose que seules les références aux parties génitales feront mieux.

Il y a les historiques «flics» ou «pandores» chers à Brassens; on donne aussi, pour décrire «ces messieurs», dans l’aviaire («hirondelles», «pingouins», «perdreaux», «poulets» bien sûr, avec ses variantes comme «Maison Poulaga»), dans l’équin («bourriques», «roussins») ou on évoque encore «vaches», «mouches» et «chiens»; on passe par la germanophobie («Schmitt»), on s’en prend à la supposée bêtise, violence, ou tendance à la soumission des gendarmes: «guignols», «bourres», «cognes», «sbires», «condés». Ils peuvent encore être «Papa 22», «la poisse», les «tombe-dessus» ou les «escargots de trottoir». Le verlan a bien sûr le fameux «keuf». Mais est-ce la mise à l’envers de l’anglais fuck ou la version courte de keu-fli? Là encore, on débat. (24 heures)