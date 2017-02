Le Foodtruck Festival passe à la casserole

Et pourtant, il cartonnait. Le premier Foodtruck Festival de Romandie, lancé dans la capitale vaudoise par l’association «Lausanne à Table», avait attiré 10 000 visiteurs sur une seule journée en 2015. Ils avaient été 25'000 sur deux jours l’année suivante. Les organisateurs en avaient tiré un bilan «extrêmement positif». Sauf qu’il n’y aura pas de troisième édition en 2017. A la place, «Lausanne à Table» annonce "ce qui se fait de mieux en matière de goûts" à l’enseigne du Miam Festival. Il se tiendra sur trois jours durant le week-end de Pentecôte, du 3 au 5 juin.

«C’est vrai que le Foodtruck Festival rencontrait un énorme succès, mais nous ne voulions pas essouffler le concept. Et depuis, il y a beaucoup d’autres festivals de foodtruck qui ont vu le jour», explique Elise Rabaey Saudou, la secrétaire générale de Lausanne à Table. Les foodtruck ne seront d’ailleurs pas bannis pour autant du Miam Festival. Il y en aura peut-être une petite vingtaine en tout. «Ce que nous voulons montrer avec ce nouvel événement culinaire, c’est la diversité et la qualité de la gastronomie d’ici. Et elle ne se limite pas aux foodtrucks», assure Elise Rabaey Saudou.

Au Miam Festival, il y aura donc quelques foodtrucks, mais aussi des restaurateurs, des traiteurs, des artisans, des producteurs, des épiciers, des vignerons et des brasseurs locaux. Quatre thématiques seront déclinées: ici (spécialités du terroir), ailleurs (tour du monde des spécialités gastronomiques présentes à Lausanne), tendances (fusion, bistronomie, vegan, moléculaire, anti-allergènes…) et douceurs. Le Miam festival aura également une programmation festive, avec des animations culinaires, des ateliers pour enfants, des masterclass de grands chefs, des ateliers sur le vin et des démonstrations de cocktails sous un igloo qui sera monté sur la Riponne. Le Miam Festival investira la place de la Riponne, la rue de la Madeleine, la place Arlaud et la Palud.

Juin, c’est également le mois qu’a choisi le concurrent de «Lausanne à Table» pour organiser la seconde édition de son Streetfood Festival, dans les jardins de Beaulieu. On se souvient que l’année dernière, il y avait eu un peu de friture sur la ligne entre les deux manifestations, l’une comme l’autre se réclamant plus originale et qualitative. «Notre festival est le seul à avoir le label Europe Streetfood», assure André Brönnimann, le patron de la société argovienne Trend Fabrik. C’est quoi finalement, un bon streetfood festival? «Il doit répondre à cinq critères bien précis: la nourriture, la passion, le savoir-faire, l’authenticité et le style», poursuit André Brönnimann. Ce dernier organise sa manifestation dans 13 villes de Suisse cette année. En 2016 à Beaulieu, il y avait 65 stands différents et autres foodtrucks représentant la culture de 38 pays comme le Yémen, la Jordanie, le Nigeria, le Venezuela ou la Norvège. (24 heures)