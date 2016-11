«Le Grand Genève ne fait pas sens pour les Vaudois»

Rue de la paix 6. Là travaille Pascal Broulis, chef du Département des finances mais aussi des relations extérieures du canton de Vaud. A ce titre, l’homme préside la coordination régionale Interreg Suisse. Le 8 décembre, le Canton sera l’un des signataires du projet d’agglomération franco-valdo-genevois numéro 3. A l’aube de cette échéance, le ministre vaudois livre sa vision de la coopération transfrontalière.

Quel regard portez-vous sur le Grand Genève?

Je n’aime pas tellement le terme. Pour nous Vaudois, le Grand Genève ne fait pas sens. Nous ne nous y retrouvons pas. C’est un modèle purement français. Cela ne correspond pas à la Suisse, au fédéralisme. La notion de région est plus cohérente. D’où le fait que nous parlons de Lausanne région et pas du Grand-Lausanne.

Ce n’est qu’un nom…

Détrompez-vous, les mots ont une signification profonde. Regardez le drapeau et le nom de métropole lémanique. Ce sont autant de symboles de notre partenariat. Chacun reste chez soi. Ce qui ne nous empêche pas de mener des projets communs.

De quelle manière le Canton de Vaud s’investit-il dans la coopération transfrontalière?

A travers cette myriade de projets. Notamment ceux qui décrochent des financements interreg. Car, au fond, pour faire du transfrontalier, il faut des acteurs qui se connaissent, un peu d’argent et des réalisations concrètes qui amènent de la fierté. Voilà comment on gomme les frontières, comment on crée du vivre ensemble. Le transfrontalier est semblable au pointillisme: au début, cet ensemble de petits points ne veut rien dire, mais si on élargit la vision, le tableau prend forme.

Vous semblez miser beaucoup sur Interreg. Ça marche?

On rencontre aujourd’hui deux problèmes, surtout le long de l’arc jurassien. Le premier est dû à la réforme territoriale française. Avec la fusion de certaines régions, les centres de décisions français se sont éloignés. Hier, Besançon pilotait les projets interreg, aujourd’hui, c’est Dijon. On a perdu la belle proximité que l’on avait avant. Second souci: on constate un déséquilibre entre les projets du bassin nord et du bassin sud. Un projet sur trois seulement est franc-comtois. Mais sur le fond, ça marche notamment dans le domaine de la mobilité, de la mise en valeur du patrimoine ou de la prise en charge des personnes âgées (notre édition du 16 novembre).

Quels sont les projets que vous soutenez?

Je suis un fervent défenseur de la réhabilitation de la ligne ferroviaire Sud Léman, aussi appelée ligne du Tonkin. Les infrastructures en général, telles que cette ligne ou bien entendu le CEVA, vont consolider les relations transfrontalières. Quand des barrières géographiques sont surmontées, vous gommez les frontières. Dans cet esprit, Lausanne a été naguère l’un des principaux investisseurs du tunnel du Grand-Saint-Bernard.

Ce sera le cas au sud du Léman?

Aujourd’hui, il y a trois Chablais: vaudois, valaisan et haut-savoyard. Demain, il n’y en aura plus qu’un. D’où la construction de l’hôpital unique à Rennaz. Il rayonnera sur toute la région.

On en revient toujours à l’échelle lémanique, vous paraît-elle plus pertinente?

Oui car elle est plus révélatrice. Un exemple: le Canton de Vaud a réalisé une étude sur l’impact économique du phénomène frontalier (l ire l’encadré). A cette échelle, les résultats n’ont pas suscité de réactions. On a fait le même travail avec le conseil du Léman, à plus grande échelle, et des crispations provenant de Genève sont apparues. Je crois que traiter les problèmes à une échelle plus large permet de mieux les cerner. De plus, on pourrait exporter notre savoir vivre ensemble à Genève!

Genève n’est pas le seul endroit au monde à vivre ces tensions…

Loin de là. Face à cela, on doit oser dire les choses. Car vous pouvez être élus sur une logique de repli sur soi, mais le lendemain, vous êtes de toute façon obligés de construire ensemble. (24 heures)