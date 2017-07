Le Suisse Greminger prend bien la tête de l'OSCE

Bio express

Thomas Greminger est né en 1961 à Lucerne mais a grandi à Adliswil (ZH). Il est titulaire d'un doctorat en histoire et a étudié l'économie et les sciences politiques à l'Université de Zurich. Il est entré au DFAE en 1990 et est père de quatre filles. En savoir plus sur son parcours sur le site du DFAE. (NXP)