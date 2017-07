«C’est l’objet le plus vendu sur les sites touristiques européens. Près de deux millions y ont déjà été écoulés depuis leur création, il y a deux ans», explique Maxime Hericault, fondateur et directeur de Swiss Vending Company, à Genève. Le billet de banque souvenir débarque en Suisse et notamment dans le canton de Vaud, où la station de Villars, la compagnie ferroviaire MOB à Montreux, le Musée du Nest à Vevey ou encore Aquatis à Lausanne viennent d’adhérer à cette monnaie originale. «Objet de souvenir apprécié par toutes les tranches d’âge, c’est aussi un excellent support de communication et de promotion touristique», relève Maxime Hericault.

Cette coupure de zéro euro ressemble à s’y méprendre à un billet officiel, avec son écriture sécurisée et sa couleur visible sous UV. Elle est d’ailleurs conçue par l’entreprise Oberthur, à Rennes, en France, imprimerie fiduciaire partenaire de nombreux Etats et banques centrales. Mais elle n’a aucune valeur marchande, à part son prix d’achat de 3 francs. Le chiffre zéro y est inscrit en relief, afin qu’un aveugle ne le confonde pas avec du papier-monnaie véritable. Et la caractéristique principale de ce billet réside dans son illustration qui rappelle le site où il est vendu, via un vrai distributeur automatique de monnaie.

Actuellement, près de 400 endroits touristiques européens l’ont mis en vente. Après le Centre des monuments nationaux français qui propose ce billet sur ses lieux d’intérêt, tour Eiffel ou autre Arc de Triomphe, Bruxelles, entre autres, s’y est mise pour son Atomium, tout comme l’Allemagne pour l’Europa-Park. En Suisse, le billet touristique de zéro euro commence à circuler dans la région du Grand-Saint-Bernard, pour le compte de la Fondation Barry et de ses célèbres chiens, en ville de Genève et en Suisse centrale, avec une coupure à l'effigie de Guillaume Tell. Sur les 5000 billets qui viennent d’être mis en circulation dans un premier temps au Swiss Vapeur Parc du Bouveret, 4000 auraient déjà trouvé preneur. Car ces billets suscitent un énorme phénomène de collection. «Certains, devenus rares, s’échangent au prix de 500 francs», glisse Maxime Hericault.

Les sites touristiques et les sociétés qui utilisent ces euros souvenirs y trouvent aussi leur compte. Pas uniquement parce qu’ils les vendent un peu plus cher qu’ils ne leur coûtent. Car l’achat de ce billet, imaginé et conçu sur la base d’études de marchés très poussées, incite le touriste au geste réflexe et instinctif d’achat. «Selon nos statistiques, 70% des touristes qui en ont acquis vont ensuite dans la boutique de souvenirs pour faire un autre achat, précise Maxime Hericault. Ce qui permet à chaque site d’augmenter ses recettes. Et de réinjecter ce bonus financier dans son patrimoine.» A l’avenir de nouveaux billets souvenirs devrait être émis dans la région, avec l’image de la statue de Freddie Mercury à Montreux, entre autres. (24 heures)