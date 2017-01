Le cocktail soleil en montagne et brouillard en plaine a sauvé les stations

Des sapins saupoudrés de blanc, des chalets boisés se dressant fièrement au-dessus d’un tapis de neige, et le soleil dardant ses rayons dans un ciel bleu immaculé. La station de Leysin compilait, samedi, tous les éléments du paysage de carte postale. De quoi attirer les foules pour ce dernier week-end des vacances de Noël, Nouvel-An. Sur le parking, en aval de la télécabine, de nombreux skieurs venus des quatre coins du canton, se réjouissaient d’aller dévaler les pistes. Peu importe qu’elles se résument au nombre de trois et qu’elles s’annoncent noires de monde, la démangeaison, due aux premiers flocons, était trop forte. Car jusqu’en fin de semaine dernière, comme partout dans les Alpes vaudoises et le Jura, c’est le vert qui dominait. Même si, grâce aux canons, une piste et demie a pu être ouverte.

«Nous avons vécu des vacances d’automne décalées, mais ce n’était pas du tout un souci, nous avons bénéficié d’un temps magnifique, nous avons donc alterné randonnée à pied et ski. Et la station fait vraiment un effort pour proposer des activités alternatives, notamment pour les enfants, c’est appréciable», remarque Cornelia Forte, rencontrée sur le chemin de la télécabine, avec son compagnon et leurs deux filles. La famille de Bettens se préparait au manque de neige. Ce qui ne l’a pas empêchée de louer un appart à la saison.

En cette deuxième année où l’or blanc fait défaut durant les fêtes, les vacanciers semblent résignés, mais néanmoins ravis. Car ils viennent avant tout pour prendre un bol d’air, se réunir dans une ambiance chaleureuse. «Nous sommes montés dans un chalet au Sépey pour fêter Nouvel-An et nous avons commencé à skier seulement vendredi. C’est sûr que ça fait bizarre sans un centimètre de neige, mais on s’y fait», remarque Jorge Mendez. Sur le parking de l’hôtel Fabiola, Ann Van Gils, Raf de Backer et leurs trois enfants, âgés de 1, 3 et 6 ans, s’apprêtent à retourner à Anvers en Belgique. Au moment de fermer le coffre, aucun regret. «Il a fait beau, nous avons pu skier un peu tous les jours et puis nous venons avant tout pour la montagne, la nature.»

Pas d’annulation

Le froid - qui a permis par endroits de faire fonctionner les canons et de transformer les lacs en patinoires naturelles - mais surtout le soleil, ont sauvé le bilan des stations vaudoises. «Le beau temps a consolé les gens. Nous avons ouvert la Braye et la Videmanette pour les randonneurs. C’est spécial de monter un 26 décembre à 2000 mètres en baskets, sourit Frédéric Delachaux, directeur de Pays-d’Enhaut Tourisme. A Noël, les personnes restent beaucoup en famille. Le manque de neige était plus problématique pour la deuxième semaine. Et c’est essentiel qu’elle tombe pour février.»

Si les taux d’occupation ne sont pas encore connus, les responsables du tourisme des Alpes vaudoises les estiment autour de 80%. Ils constatent qu’il n’y a pas eu d’annulation et ils se réjouissent même de la bonne fréquentation des pendulaires qui sont montés pour s’extraire du brouillard. «C’est mieux que ce que l’on pressentait. Les activités annexes que nous avons proposé ont très bien fonctionné», souligne Sergei Aschwanden, directeur de station de Villars. Reste que les caisses des remontées mécaniques ont souffert, surtout au Pays-d’Enhaut, aux Mosses ou aux Diablerets (excepté le glacier), où aucune piste n’a pu être ouverte. La neige est donc indispensable pour les Relâches. (24 heures)