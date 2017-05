Le déstockage Switcher fait un carton

Ambiance de souk, ce vendredi matin, à Oulens-sous-Echallens, où l’on s’est déplacé des quatre coins de la Suisse pour profiter de l’immense déstockage de vêtements Switcher.

C’est en effet dans la grande salle du village du Gros-de-Vaud que Patrick Perroud, boucher et éleveur de son état, a déposé le contenu des 332 palettes CFF pleines à ras bord de vestes, de T-shirts et autres pyjamas de la marque à la baleine jaune. Un stock qu’il a racheté à un homme d’affaires bâlois à la suite de la mise en faillite de Switcher, en février dernier, afin d’éviter de voir les vêtements partir dans les Balkans, comme prévu initialement.

Avec un rabais annoncé de 70% sur l’ensemble du stock, la vente, qui doit durer jusqu’à dimanche, a attiré des dizaines de personnes avant même l’ouverture des portes. Une heure plus tard, on en comptait déjà plusieurs centaines. «Il y a tellement de monde qu’ils ont bloqué les portes et ne laissent entrer les gens qu’au compte-gouttes», soupirait-on dans la file d’attente toujours plus grosse.

Le long des routes, les voitures aux plaques vaudoises, fribourgeoises, valaisannes, bernoises et même tessinoises garées aussi bien que possible témoignaient en effet de l’intérêt pour l’événement. «C’est une véritable orgie. Nous étions venus tôt parce que nous savions qu’il y aurait du monde, mais nous ne nous attendions pas à une telle foule», souriait Claudia Vuagniaux de Vucherens, en s’éloignant de la cohue, un gros sac de vêtements dans les bras.

A l’intérieur de la salle, c’est un joyeux brouhaha qui accueille les visiteurs. Nostalgiques de l’ancienne marque vaudoise, chineurs en quête de bonnes affaires ou simples curieux, ils sont des dizaines à déambuler entre les présentoirs de fortune, où les articles, en vrac, sont rassemblés par taille. Certains, plus patients que les autres, attendent en retrait. «On attend le reste de la marchandise, il y a forcément encore des surprises», explique Cyril Beker, de Lausanne.

Il faut dire que l’événement renferme une particularité de taille. La cargaison raflée par Patrick Perroud (à la caisse ce vendredi matin) est telle que même lui ne sait pas précisément ce que renferment les dizaines de cartons qui s’entassent sur la scène. «On découvre ce qu’il y a dans les cartons en les ouvrant, c’est un peu déroutant mais passionnant», relève Renate Mock, l’une des nombreuses bénévoles venus prêter main-forte. Sa mission: ouvrir les cartons et ranger les vêtements par taille. «Les pulls et les T-shirts partent extrêmement vite.»

Déstockage Switcher les 12, 13 et 14 mai à la grande salle d’Oulens-sous-Echallens, vendredi et samedi de 9 h à 21 h, dimanche de 9 h 30 à 17 h (24 heures)