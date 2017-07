Le dico générationnel: «Thug», nom masc.

Définition: Dans la langue de Shakespeare, «thug» - prononcé «teugue» - désigne un bandit, un voyou ou plus généralement une personne violente. Le terme ne date pas d’hier, puisque selon le dictionnaire anglais Oxford, il désignait à l’origine une bande d’assassins doublés de fanatiques religieux sévissant en Inde. Aujourd’hui, il n’y a pas de mal à dire que l’on est «un thug», autrement dit, un dur, pas forcément blanc comme neige, mais qui n’a peur de rien. Si cette étiquette est désormais convoitée, c’est qu’elle est associée à l’idole du rap américain Tupac Shakur, pour qui l’existence du thug a des accents héroïques. Le thug, c’est quelqu’un qui a su faire sa vie en partant de rien, qui a réussi à surmonter les épreuves. Rien à voir avec le crime, ou si peu. Rappelons tout de même que l’artiste a eu quelques démêlés avec la justice et est entré dans la légende après avoir été victime d’un mystérieux règlement de comptes en 1996. Aujourd’hui encore, les mots «thug life» qu’il portait en tatouage évoquent la vie des dealers, des gangs et des laissés-pour-compte dans les quartiers difficiles des villes américaines. Mais n’est pas un thug qui veut. Ainsi donc, si votre neveu de 16 ans vous lance «thug life!» en vous voyant vous parquer fièrement en double file, méfiez-vous. C’est sans doute ironique.

Synonyme: Aucun terme ne traduit exactement les mêmes nuances que le mot thug. Petite frappe est loin d’exprimer le même respect, voyou non plus. «Gangster» est plus proche et a même a donné naissance au terme «gansta rap», le genre musical dont Tupac Shakur est l’icône. Si «thug» semble trop difficile à prononcer, on pourra dire fripouille, canaille, bandit, voire galopin. Les bons Vaudois diront quant à eux pandoure, qui signifie vaurien, scélérat. (24 heures)