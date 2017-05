Le grand moment arrive pour le territoire vaudois

La minorité a des doutes

Les Verts, les socialistes et l’extrême gauche se sont opposés, dans de vives discussions, à la majorité de la droite et du centre. Dans un rapport de minorité signé du Vert Etienne Räss, lui-même ingénieur et urbaniste, plusieurs points sont abordés, qui se traduiront en plénum par des amendements.



L’«extension du territoire d’urbanisation» est notamment stigmatisée: «La majorité de la commission du Grand Conseil va encore plus loin que le Conseil d’Etat, note Etienne Räss. Nous allons donc proposer un amendement en vue d’augmenter la densité des constructions, spécialement sur les nouvelles zones d’habitation et mixtes.»



La gauche compte également encourager le positionnement de la zone à bâtir à proximité des transports publics. Enfin, la protection des surfaces d’assolement (SDA, meilleures terres cultivables), telle que proposée dans le PDCn, suscite quelques doutes: «La stratégie du Conseil d’Etat n’est pas encore validée par le Conseil fédéral, poursuit Etienne Räss. Nous allons demander que l’Etat impose des priorités dans les projets de constructions qui empiètent sur ces surfaces et que l’on ne suive pas la logique du premier arrivé–premier servi.»



Pour le reste, les minoritaires sont d’accord avec les majoritaires sur le fait qu’il faut sortir du moratoire imposé par la Confédération. S’ils ne font pas passer leurs amendements, ce qui est très probable, on peut imaginer qu’ils n’iront pas au référendum pour cette raison.