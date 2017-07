Le nouveau job d'Anne-Catherine Lyon interpelle

Anne-Catherine Lyon devrait-elle s’abstenir de présider la Fondation pour le Musée cantonal des beaux-arts (MCBA)? C’est ce que pensent certains élus et des personnalités du monde de la culture. L’ancienne conseillère d’Etat socialiste, qui a quitté ses fonctions à la tête du Département de la formation et de la culture (DFJC) il y a quelques jours, a élaboré elle-même la loi pour la création de cette fondation, modifiée et approuvée par le Grand Conseil le 9 mai dernier. Dans la foulée, à trois semaines de la fin de la législature, le 7 juin, le Conseil d’Etat a indiqué que c’est la ministre sortante elle-même qui allait présider ladite fondation.

«Cette nomination est problématique», juge un député. Pourquoi? Le MCBA est intégré au projet Plateforme10 présidé par Chantal Prod’hom, qui est proche d’Anne-Catherine Lyon. Elles se retrouveront à deux postes clé d’un projet culturel phare pour le Canton. «Le moins que l’on puisse dire c’est que cette proximité n’est pas très heureuse. Cela donne l’impression d’une coterie», dénonce le député veveysan Jérôme Christen (Vaud Libre), l’un des seuls élus à oser émettre des critiques ouvertement, via les réseaux sociaux.

«Curieuse proximité»

Un risque de conflit d’intérêts? Plusieurs élus ne l’excluent pas. L’une des missions de la fondation consiste, selon la loi votée en mai, à «participer au développement du Pôle muséal (Plate­forme10) en collaboration avec les différentes institutions qui le constituent». Anne-Catherine Lyon n’a pas pu être atteinte pour répondre à nos questions sur le sujet. «Cette proximité est en tout cas curieuse», considère un PLR. La conseillère d’Etat Cesla Amarelle (PS), qui vient d’arriver à la tête du DFJC, ne fait aucun commentaire et renvoie à son collègue Pascal Broulis (PLR) le soin de s’exprimer.

Un problème? «Circulez, il n’y a rien à voir», dit en substance Pascal Broulis. La présidente de la fondation «n’aura pas de responsabilité au sein de Plateforme10. Il y a une séparation entre la conduite du projet Plateforme10 et la gestion future du nouveau MCBA», dit le conseiller d’Etat. Il estime que son ancienne collègue «est certainement la mieux placée pour établir solidement cette fonction et lui donner son impulsion. Cette fondation est à construire.» Le temps d’activité estimé de la présidente sera de deux jours par semaine jusqu’à fin 2018, puis se réduira. La rémunération du poste serait encore floue.

«Je ne veux être jugée que sur mon travail», affirmait Anne-Catherine Lyon il y a quelques jours. La capacité de travail de l’ancienne ministre n’est en fait remise en cause par personne. Même Jérôme Christen juge «positif qu’une ancienne conseillère d’Etat mette son temps et ses compétences à disposition de la collectivité.» Membre de la commission pour le Pôle muséal, l’ancien député Jean-Marie Surer (PLR) assure: «C’est la bonne personne au bon poste. Elle a le réseau, les compétences et les connaissances.»

«Las de ces histoires»

Cependant, des élus font part de leurs critiques en aparté, tout en rechignant à en parler à visage découvert. Malaise? Cette nomination «est ennuyeuse parce qu’elle prolonge un problème qui s’est déjà posé pendant la législature», affirme un député. La nomination de Chantal Prod’hom à la direction de Plateforme10 en 2015 (lire ci-dessous) avait en effet déjà surpris de nombreux observateurs. Le Conseil d’Etat avait alors fait dépendre Plateforme10 du Département de Pascal Broulis, plutôt que du DFJC, ce qui avait eu pour effet d’éteindre les critiques. Jérôme Christen dénonçait à cette époque «un bel exercice de copinage». Le Conseil d’Etat «n’avait pas nommé quelqu’un d’extérieur, mais une personne qui était déjà là, à la tête du MUDAC (Musée de design et d’arts appliqués contemporains) et qui avait toutes les compétences requises», rappelle aujourd’hui Pascal Broulis.

«Le mari de Cesla Amarelle, qui était dans l’équipe dirigeante du CHUV, a démissionné lorsque son épouse a été élue, constate un élu de gauche. Je ne vois pas pourquoi certains feraient des efforts de transparence et pas d’autres. D’autant plus que si tous les conseillers d’Etat se font recaser, on n’a pas fini.» Et de citer l’exemple de l’ancien conseiller d’Etat genevois Charles Beer (PS) qui a repris la présidence de Pro Helvetia, à l’extérieur de son canton.

Jérôme Christen ne fera pas d’intervention au Grand Conseil: «Je suis un peu las de ces histoires, dit-il. Personne d’autre ne réagit et c’est à mon sens encore un effet de l’entente gauche-droite qui prévaut dans le Canton.» (24 heures)