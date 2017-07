«Le pompier incendiaire se voit en héros du feu»

L’explication de la série de sept incendies qui a frappé la région d’Avenches, le 15 juillet peu après minuit, se niche dans le bureau de la procureure chargée de l’enquête. La magistrate n’en dit pas davantage pour l’instant, sinon que le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé la mise en détention provisoire qu’elle avait demandée. Le suspect, âgé de 27 ans, est un pompier volontaire de la région. Il avait témoigné dans les médias. Il racontait notamment comment il était intervenu à l’Institut équestre national d’Avenches (IENA), comment il avait sauvé des chevaux et contrôlé qu’aucun être humain n’était resté bloqué. Il n’avait manqué aucune intervention, à sa demande.

Informée de ce scénario, Julie Palix, doctoresse en psychologie, chercheuse à l’Unité de recherche en psychiatrie et psychologie légales du CHUV, y voit a priori le cas classique du «pompier pyromane». Auteure d’un article intitulé «Incendiaires et pyromanes», en 2015, elle connaît le sujet: «L’expertise du soldat du feu lui permet d’atteindre son but, ce qui explique l’importante proportion de pompiers parmi les incendiaires.» Selon ce profil psychologique, l’auteur, peut-être marqué dans son enfance par un épisode où la maîtrise des flammes a été vue comme un acte de bravoure, se voit lui-même en héros qui se met en scène. En outre, il dispose de la technique du feu qui lui permet de l’allumer discrètement et efficacement.

Ce genre d’incendiaire est en général intégré dans la société, un peu secret et ne commet pas d’autres actes de délinquance. Un sentiment de vide, d’ennui, un état un peu semblable à la dépression, peut pousser à un passage à l’acte irrépressible. L’alcool et des stupéfiants sont souvent associés.

«En principe, ce type d’incendiaire ne souhaite pas qu’il y ait de victime»

Toutefois, vingt-quatre chevaux ont péri, dont un sauvé par le suspect mais euthanasié par la suite. Pour la psychologue, ce point tranche avec le profil classique. «En principe, ce type d’incendiaire ne souhaite pas qu’il y ait de victime», relève Julie Palix. L’homme interpellé, pour autant qu’il soit bien l’auteur à l’origine des flammes ou qu’il y ait participé, a-t-il mal maîtrisé le feu, a-t-il sous-estimé la difficulté et la longueur de l’intervention des pompiers? La question reste posée. Car, en l’état, on ne peut exclure l’acte criminel dont l’auteur cherche «un gain», une vengeance, par exemple, ou l’objectif de toucher une somme d’assurance. Driver (cavalier) pour un entraîneur de la région, le suspect travaillait parfois sur le site de l’IENA. Il connaissait donc les lieux, ce qui plaide autant en faveur de la thèse du «pompier pyromane» – en général un autochtone au fait de la topographie de sa région – que pour le criminel en quête d’un but précis.

L’autre point gênant pour la thèse du «pyromane», c’est la chronologie très rapide. Sept incendies en peu de temps dans un rayon de dix kilomètres alors que les incendiaires en série, eux, agissent souvent sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Pulsion particulièrement forte et immédiate, volonté de brouiller les pistes, intervention d’autres auteurs? L’enquête se poursuit et semble laisser différentes voies ouvertes (voir ci-contre). (24 heures)