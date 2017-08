Le recours contre le tunnel du LEB est retiré

Cette fois, le projet de tunnel du LEB entre entre les gares d'Union-Prilly et Lausanne-Chauderon est sur les rails. L'homme qui contestait les travaux auprès de la justice vient de retirer son recours, le tunnel devant passer à une quinzaine de mètres sous sa parcelle. Il a signé une convention avec le LEB qui le satisfait. Sur quoi porte exactement cet accord? Joint par téléphone, ce propriétaire d'une parcelle au milieu de l'avenue d'Echallens, ne souhaite apporter aucun commentaire. De fait, le Tribunal administratif fédéral (TAF) annonce qu'il prend note de la fin de la procédure.

En juillet dernier déjà, le LEB et le Canton avaient lâché un premier soupir de soulagement en apprenant que le TAF levait l'effet suspensif lié à ce même recours. Une décision qui débloquait le chantier paralysé depuis la mi-juin. L'instance soulignait que «l’intérêt public […] ne saurait être contesté» et que les travaux préparatoires doivent débuter le plus rapidement possible pour permettre de «sécuriser un tronçon dangereux» et d’augmenter les cadences. Alors que le recourant contestait le caractère urgent du projet, évoquant un nombre d’accidents en baisse, le TAF répondait que «si la grande majorité des accidents n’ont eu que des conséquences matérielles, un piéton a perdu la vie le 18 octobre 2013 et d’autres personnes ont été blessées en septembre 2015 et en juin 2017».

Le chantier à 136 millions de francs devrait commencer à la mi-août, avec un petit mois de retard seulement. Il ne devrait toutefois pas y avoir de conséquences financières et le retard sera sans doute rattrapé. La mise en service du tunnel long de 1,7 kilomètre est toujours prévue pour fin 2020.

(24 heures)