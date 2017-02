Le stock de Switcher bientôt mis aux enchères

Le stock de Switcher sera mis aux enchères le 20 février. Pour rappel, la marque suisse à la baleine avait fait faillite en mai 2016. Plus de 460'000 pièces de vêtements seront donc vendus au plus offrant, mais en un lot unique. Le prix de base a été fixé à 50'000 francs en espèces. Les surenchères seront de 1000 francs au minimum. Visite de l'entrepôt de Penthalaz où des milliers de t-shirts, sweats et autres habits attendent de trouver preneur, emballés soigneusement dans des cartons. (nxp)