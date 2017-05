Les CFF s'excusent et offrent une compensation

Les CFF ont fait leur mea culpa mardi suite aux récentes perturbations de trafic entre Lausanne et Villeneuve (VD) et annoncent un geste en faveur de la clientèle de cette ligne. L'ex-régie fédérale dit aussi vouloir intensifier l'anticipation des risques.

La ligne Lausanne-Villeneuve est un axe ferroviaire fort fréquenté en Suisse romande. Et ces derniers mois, ses usagers n'ont pas été épargnés. «La patience de nos clients a été mise à rude épreuve», a reconnu devant la presse à Lausanne Philippe Gauderon, chef infrastructure et membre de la direction du groupe.

Mardi, l'entreprise a indiqué vouloir intensifier «l'anticipation des risques prévus ou imprévus». Elle projette par exemple d'augmenter le nombre de tests de fonctionnement de logiciels avant leur mise en service.

S'agissant des usagers de la ligne Lausanne-Villeneuve, l'ex-régie annonce «une compensation». Un bon de voyage sera ainsi distribué aux voyageurs de ce tronçon le 15 mai et les abonnés auront également droit à un geste.

Bugs à la chaîne

Pour rappel, le 4 mai, le trafic a dû être interrompu entre Lausanne et Cully. Un mât de ligne de contact avait dû être réparé en urgence.

En avril, et durant quatre jours, le tronçon Lausanne-Villeneuve a enregistré des interruptions à répétition. En cause: le logiciel de gestion de l'enclenchement de Vevey qui n'a pas fonctionné correctement lors du transfert à la technologie ETCS 2. Sans parler du glissement de terrain en février entre Lausanne et Pully. (ats/nxp)