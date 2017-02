Les Communes tardent à protéger leurs logos

Cas farfelus en Suisse romande

2000 L’Association de défense des chômeuses et chômeurs envoie une lettre à en-tête du Conseil d’Etat vaudois proposant d’envoyer tous les RMIstes dans les pays de l’Est. Cela pour dénoncer les mesures de réduction des aides aux RMIstes. L’association est relaxée par la justice.

2011 Une initiative communale s’en prend à la nouvelle identité visuelle de La Chaux-de-Fonds et demande que les armoiries restent dans le logo.

2012 Le Réseau Antifasciste Genève utilise du papier WC orné du drapeau suisse. Le Ministère public genevois classe l’affaire.

2014 Un courtier en assurances utilise l’écusson vaudois sur sa publicité. Après des avertissements et une dénonciation, le courtier obtempère et l’Etat de Vaud retire les poursuites.

2016 Un site Internet vend des coques de protection de smartphones où est écrit: «J’aime pas les frontaliers et tous ces péouses de Vaudois.» Figure aussi l’écusson vaudois. «Nous sommes intervenus et la société a retiré la coque litigieuse sans que nous ayons besoin de saisir la justice», explique aujourd’hui le chancelier Vincent Grandjean.