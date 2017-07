Les Lausannois se voient plus minces qu'ils ne le sont

Il y a la façon dont on se voit. Et puis il y a le verdict, implacable, de l’Indice de masse corporelle (IMC)*. A Lausanne, un quart des femmes et la moitié des hommes en surpoids se voient plus minces qu’ils ne le sont en réalité. C’est la conclusion d’une étude menée par la Dre Nathalie Rouiller, relayée dans le dernier numéro du magazine de l’UNIL, L’Uniscope.

Cette cheffe de clinique adjointe au Service d’endocrinologie du CHUV s’est penchée sur une thématique encore jamais explorée en Suisse: la perception pondérale. Il s’agit de mettre en regard, d’un côté, la vision qu’a un individu de sa propre corpulence et, de l’autre, son fameux IMC. Pour ce faire, Nathalie Rouiller a exploité des données récoltées par l’étude CoLaus (Cohorte Lausannoise) auprès de 4'300 adultes recrutés entre 2009 et 2012. Avant de peser et de mesurer les participants, une question leur avait été posée: «Comment percevez-vous votre poids? Trop mince, normal ou trop gros?»

Moi, obèse?

L’analyse des réponses est surprenante: un quart de la population a une perception pondérale erronée. La tendance générale est à l’allégement: un cinquième environ des participants sous-estiment leur poids alors que seulement 7% le surestiment.

Plus inquiétant encore pour la santé publique qui se débat contre l’épidémie d’obésité: une partie non négligeable des personnes obèses (10% des hommes) s’imagine être dans la norme. «Cela fait un peu peur, réagit la Dre Rouiller. Une perception pondérale correcte est un facteur déterminant dans la prise en charge du surpoids ou de l’obésité. C’est aussi un facteur important dans la motivation à perdre du poids. Si les gens n’ont pas conscience d’être dans une catégorie à risque, ils ne vont pas se sentir concernés par les messages de prévention comme «manger mieux et bouger plus», ni par les risques de développer un diabète, par exemple.»

«Comment se sentir concerné par les messages de prévention si l’on n’est pas conscient de son poids?»

Plus l’âge est avancé, plus la perception pondérale est erronée. Dans l’échantillon examiné, le niveau d’éducation et le lieu d’origine ont aussi un impact. Les personnes originaires des pays du Sud, particulièrement le Portugal, sont plus à risque de sous-estimer leur poids. «Il y a dans cette population une identité communautaire forte. Ils se retrouvent souvent, se réunissent pour partager des repas. Une hypothèse est que si son cousin a la même carrure que nous, on se dit plus facilement qu’on est dans la norme. C’est comme si on calquait notre norme pondérale sur celle de notre entourage.»

On l’a dit, les hommes ont davantage tendance à sous-évaluer leur poids. En comparaison avec ces messieurs, les femmes sont plus nombreuses à se voir plus grosse qu’elles ne le sont (20% contre 8% seulement pour les hommes). «On sait que les femmes sont plus visées par la pression sociale et les diktats de la mode, explique la Dre Rouiller. Chez les hommes, l’embonpoint peut être perçu comme un signe d’opulence associé à la réussite sociale. Cela dit, les choses sont en train de changer. Ils font de plus en plus attention.»

Quand les médecins se taisent

Son enquête a mis en lumière une autre problématique pouvant affecter la prise en charge médicale. Une partie des personnes obèses de l’échantillon n’a jamais été diagnostiquée. En clair: leur généraliste ne leur a pas clairement dit qu’elles étaient obèses. «On sait que les médecins ne sont pas très à l’aise à l’idée d’aborder le sujet du surpoids, commente Nathalie Rouiller. Cela vaudrait pourtant la peine de le verbaliser au moins une fois; cela devrait même être une priorité. Même si pour le médecin, il est évident que le patient est concerné, ce dernier ne le sait pas forcément. L’entendre dans la bouche d’un professionnel de la santé peut faire office de déclic pour changer ses habitudes alimentaires.»

*L’IMC est calculé en divisant le poids d’un individu par sa taille au carré (par exemple: 80 divisé par 1,80 fois 1,80). Le surpoids qualifie les IMC compris entre 25 et 29,9. L’obésité correspond à un IMC supérieur à 30. (24 heures)