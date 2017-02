Les Vaudois disent oui à la loi sur le logement

La loi vaudoise sur la promotion et la préservation du parc locatif (LPPPL) a passé la rampe du référendum populaire. À 55,5 %, le corps électoral a dit oui à une politique volontariste en vue de la création de davantage de logements accessibles à la classe moyenne.

Parmi les instruments légaux proposés, figure un droit de rachat prioritaire pour les communes, le droit de préemption, particulièrement combattu par les opposants. Des quotas préétablis de logements d'utilité publique (LUP) pourront en outre être décidés par les communes.

C'est une victoire pour la conseillère d'Etat Verte Béatrice Métraux et pour le Grand Conseil qui ont planché durant plusieurs années sur un paquet de mesures jugé équilibré. Le référendum avait été lancé par les milieux immobiliers et soutenu par les entrepreneurs, ainsi que par une partie du PLR et l'UDC. Les référendaires dénoncent une atteinte au droit de la propriété et craignent un surcroît de bureaucratie.

Développement suit (24 heures)