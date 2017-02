Les Vaudois disent oui à la loi sur le logement: les réactions

La loi vaudoise sur la promotion et la préservation du parc locatif (LPPPL) a passé la rampe du référendum populaire. À 55,5 %, le corps électoral a dit oui à une politique volontariste en vue de la création de davantage de logements accessibles à la classe moyenne.

Parmi les instruments légaux proposés, figure un droit de rachat prioritaire pour les communes, le droit de préemption, particulièrement combattu par les opposants. Des quotas préétablis de logements d'utilité publique (LUP) pourront en outre être décidés par les communes.

C'est une victoire pour la conseillère d'Etat Verte Béatrice Métraux et pour le Grand Conseil qui ont planché durant plusieurs années sur un paquet de mesures jugé équilibré. Le référendum avait été lancé par les milieux immobiliers et soutenu par les entrepreneurs, ainsi que par une partie du PLR et l'UDC. Les référendaires dénoncent une atteinte au droit de la propriété et craignent un surcroît de bureaucratie.

Réactions

Béatrice Métraux: «Cette belle participation et le résultat clair montrent que les Vaudoises et les Vaudois font confiance à leu Grand Conseil et leur Conseil d'Etat. Cela montre aussi que lorsque les institutions de ce Canton trouvent des compromis, ces derniers sont acceptés par la population. Par rapport à l'objet du vote, les communes qui le désirent disposent désormais d'outils qui leur permettront de mener une politique de logement proactive. Mais il reste un important travail à effectuer, que nous comptons bien réaliser en collaboration avec les milieux immobiliers et les référendaires.»

Merci à toutes celles et ceux qui ont soutenu la LPPPL qui permet au canton et aux communes de mener une politique du logement active! #vaud — Béatrice Métraux (@beatricemetraux) February 12, 2017

Olivier Feller: «C'est une décision démocratique et nous la respectons. Je relève que notre score de 45% des voix est très honorable, puisqu'il dépasse le poids électoral du PLR et de l'UDC, les deux partis qui nous soutenaient. Les engagements pris durant la campagne par les partisans de cette loi doivent maintenant être tenus. Nous attendons donc maintenant une résolution rapide de la pénurie de logements dans ce canton et tiendrons un décompte précis du nombre de logements supplémentaires réalisés grâce à la LPPPL.»

Georges Zünd (directeur de la Fédération vaudoise des entrepreneurs): «Nous prenons acte de ce résultat qui n'est pas si mauvais que ça. Notre opposition était surtout liée au sort des emplois, nous attendons donc maintenant la mise en pratique de la loi tout en restant à disposition comme partenaire de discussion. Car, dans la construction, de manière générale, nous préférons les actes aux paroles.»

La #LPPPL acceptée dans le canton de Vaud. Une loi inutile pour le logement mais avec de nombreux effets pervers. #VDvote #CHvote — Steen Boschetti (@BoschettiSteen) February 12, 2017

Grégoire Junod (syndic de Lausanne): «C'est un magnifique résultat. En matière de logement, le Canton se dote enfin d'outils qui permettront aux communes, et en particulier aux villes, d'intervenir sur le marché. Pour Lausanne, le deux changements les plus importants seront l'apparition de quotas de logements d'utilité publique et le droit de préemption. Car jusqu'à maintenant, la politique de logements à loyers abordables reposait presque exclusivement sur des terrains appartenant à la collectivité publique.» (24 heures)