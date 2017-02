Les Vaudois se perdent dans la jungle du plastique

Les barquettes à viande et poissons prennent trop de place dans les sacs-poubelle taxés. Nombreux sont les Vaudois qui cherchent à s’en débarrasser ailleurs. Ce qui n’est pas aisé. Lausanne les acceptait dans ses déchetteries pour donner un coup de pouce aux habitants. La Ville envoyait à l’incinération ces déchets en général souillés et inaptes au recyclage. Elle a mis fin en janvier à cette pratique jugée contraire au principe du pollueur-payeur. Cette décision fait réagir des citoyens de localités voisines qui font déchetterie commune avec la capitale vaudoise.

A Pully, par exemple. «C’est scandaleux, car nous payons des redevances par l’impôt et les propriétaires paient encore plus», relève un habitant. Pully ne dispose pas de sa propre déchetterie et les Pulliérans se rendent à La Perraudettaz, une installation lausannoise, où ils représentent les deux tiers des utilisateurs et où s’applique la décision de la capitale de ne plus récolter les plastiques mous. «Les habitants de Pully ne sont pas toujours conscients qu’il s’agit d’une déchetterie lausannoise», relève le municipal pulliéran Marc Zolliker. Ce dernier souligne que la taxe de base sur les déchets a diminué de 23%.

Renens a dû s’adapter dans la déchetterie qu’elle partage avec Lausanne, à Malley. Mais cette ville continue à récolter les emballages en plastique mous propres (appareils électroniques ou meubles) dans ses déchetteries mobiles et dans l’installation intercommunale de Bussigny.

Ces exemples montrent qu’il n’est pas facile de s’y retrouver. Selon l’idée de base, seuls les plastiques recyclables sont récupérés dans les déchetteries: flacons de produits ménagers ou alimentaires, tables, caisses et chaises de jardin (plastique dur). Les emballages mous destinés à l’incinération vont dans les sacs taxés. Epalinges, où une déchetterie communale a succédé à une installation privée le 4 janvier, applique désormais ce principe, non sans réticence des usagers habitués à davantage de souplesse.

Mais à Bex, par exemple, où une entreprise met ses compétences à disposition du public, une benne permet la récolte des plastiques mous. Quelques autres communes font de même. (24 heures)