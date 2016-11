Les Verts s'inquiètent de la position du Conseil d'Etat sur les JO

Les Verts vaudois ont réagi jeudi à l’annonce du soutien du gouvernement au projet de candidature de Sion pour les Jeux olympiques 2026. «A ce stade, nous ne savons même pas si cette candidature est solide, note Vassilis Venizelos, chef du groupe au Grand Conseil et auteur, en mai dernier, d’une interpellation sur l’opportunité d’une candidature. Tout se déroule en vase clos, sans transparence.»

Les Verts ont envoyé un communiqué hier matin pour dire leur «scepticisme» et leur «inquiétude» à propos du soutien apporté par le Conseil d’Etat. Ils s’étonnent de cette prise de position alors qu’«on ne sait pas encore grand-chose sur les infrastructures existantes, celles à rénover ou à construire.» Ils estiment que «peu de cas semble être fait de qui paiera et comment, ce qui n’est pas acceptable».

Choqués par le procédé

«Nous ne sommes pas par principe contre les Jeux olympiques, poursuit Vassilis Venizelos, mais c’est surtout le procédé utilisé par le Conseil d’Etat pour sortir du bois qui nous choque. Ce projet mériterait d’être clair, et le gouvernement aurait pu répondre à mon interpellation, qui date de plus de cinq mois, avant de se prononcer. L’avis du Grand Conseil paraît ne pas compter. Nous avons l’impression de n’être qu’une Chambre d’enregistrement.»

Dans leur communiqué, les écologistes mettent l’accent sur «les conséquences environnementales et financières d’un tel événement» et soulignent que les Alpes pâtissent déjà «d’un développement passé irréfléchi, du réchauffement climatique et de la concurrence toujours plus grande des vacances au soleil à bas prix». «Il serait plus utile d’investir le million promis pour cette candidature dans une réelle reconversion de notre tourisme de montagne vers plus de durabilité», estiment-ils. Ils rappellent aussi «les scandales liés aux coûts économiques des derniers Jeux olympiques».

Enfin, ils requièrent du Conseil d’Etat l’organisation d’une votation populaire «pour demander aux Vaudoises et aux Vaudois s’ils souhaitent vraiment s’embarquer dans cette aventure pour le moins périlleuse». (24 heures)