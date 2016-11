Les anglicans veulent être reconnus

Cinq ans! C’est le temps nécessaire pour qu’une communauté religieuse soit reconnue d’intérêt public dans le canton de Vaud. Les anglicans, qui viennent de déposer une demande de reconnaissance, n’y couperont pas. Les chrétiens anglo-saxons sont pourtant loin d’être des inconnus. «L’Eglise anglicane est présente à Lausanne depuis deux siècles avec un service religieux chaque dimanche, sans interruption depuis 1818», explique Rosemary Raedler, trésorière de l’Eglise anglaise (Christ Church) de Lausanne. D’accord, mais le règlement d’application de la loi sur la reconnaissance des communautés religieuses est formel. Ses exigences sont nombreuses (lire ci-contre). «Cinq années, cela peut paraître beaucoup, admet Eric Golaz, délégué du Conseil d’Etat aux Affaires religieuses. La communauté doit démontrer qu’elle est intégrée dans la vie du canton. Ce n’est pas une photographie de l’instant présent, mais quelque chose qui se mesure dans la durée.»

Cultes anglicans à Lausanne depuis 1816

Les cultes anglicans sont attestés à Lausanne depuis 1816. Une vingtaine d’années plus tard, ils seront célébrés dans le temple de la Croix-d’Ouchy, construit avec l’aide de William Haldimand, banquier et philanthrope, qui fut l’une des grandes figures historiques de la communauté. La Christ Church sera construite en 1878, sur un terrain acquis au Pré de Grancy. Lausanne n’est que l’une des paroisses anglicanes du canton, qui en compte aussi à Vevey, à Château-d’Œx ou à Montreux. «La première raison pour laquelle nous demandons une reconnaissance, c’est que les Anglo-Saxons ont joué un rôle important dans le canton, affirme Rosemary Raedler. Certains y ont développé le tourisme, des familles d’ingénieurs qui travaillaient sur les bateaux et les chemins de fer s’y sont établies, sans parler de Lord Byron, qui a célébré le château de Chillon.»

Les catholiques-chrétiens aussi

Les Eglises anglicanes ne sont pas seules dans la démarche: l’Eglise catholique-chrétienne a également rejoint le mouvement et déposé une demande conjointe. Les catholiques-chrétiens, appelés autrefois les «vieux-catholiques», sont les descendants d’une branche de catholiques germanophones qui ont rompu avec Rome en 1870 car ils n’acceptaient pas le dogme de l’infaillibilité du pape. A Lausanne, leur paroisse a été fondée il y a plus d’un siècle avec l’arrivée d’Alémaniques. Aujourd’hui, «la communauté compte environ cent vingt ménages et quatre catéchumènes suivent régulièrement le catéchisme chaque mois avant la messe», pouvait-on lire récemment dans le Journal d’Ouchy. Ses liens avec les anglicans – détachés de Rome trois siècles plus tôt – sont étroits, surtout depuis l’Accord de Bonn (1931), qui a marqué un rapprochement entre les deux Eglises.

Plusieurs milliers d'Anglo-Saxons

Ces communautés remplissent déjà l’une des exigences pour leur reconnaissance: la durée d’établissement dans le canton doit être supérieure à trente ans. Mais combien de fidèles comptent-elles? Mystère. «C’est aussi l’une des raisons de notre demande de reconnaissance. Nous pensons qu’il y a plusieurs milliers d’Anglo-Saxons dans le canton, mais tous ne sont pas recensés. Nous espérons obtenir du contrôle des habitants les noms et les adresses des anglicans qui arrivent dans le canton», indique Rosemary Raed­ler, qui est aussi la secrétaire de la Fédération des Eglises dans le canton de Vaud signataires de l’Accord de Bonn de 1931. Une autre exigence sera examinée à la loupe par la commission d’experts: les responsables religieux de la communauté doivent pouvoir s’exprimer couramment en français, langue officielle du canton.

Subventions de l'Etat à la clef

«L’Etat examinera la reconnaissance non pas d’une religion mais d’une communauté, organisée juridiquement et qui professe cette religion dans le canton», rappelle le Conseil d’Etat. Cette reconnaissance est le préalable à un investissement dans les aumôneries, hospitalières ou carcérales, ce qui permettrait à la communauté de prétendre à une subvention de l’Etat. L’UDC s’apprête à lancer ces prochains jours son initiative populaire «Contre l’intégrisme religieux», qui vise, sans la nommer explicitement, la communauté musulmane. (24 heures)