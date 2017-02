Les apprentis agriculteurs ont le blues mais toujours des rêves

«L’agriculture en Suisse dans cent ans? Ben on sera tous paysagistes et on entretiendra les terrains de golf qui auront remplacé nos champs.» Ce pronostic tragicomique n’est pas formulé par un vieil agriculteur bougon. Mais par Valentin, apprenti de 1re année, interrogé durant un des cours de culture générale qu’il suit à l’école Agrilogie de Grange-Verney, à Moudon.

«L’industrie met la pression sur les prix et menace de s’approvisionner à l’étranger si on ne cède pas»

Avec ses camarades, ils évoquent leurs motivations, leurs espoirs, mais aussi leurs craintes. Le monde paysan vit en effet des heures difficiles. Le suicide de plusieurs agriculteurs dans le canton, l’an passé, a laissé des traces. Et le moins que l’on puisse dire est que la nouvelle génération d’agriculteurs est bien consciente des difficultés qui l'attendent. «On doit faire toujours plus pour gagner toujours moins», soupire Maël. «L’industrie met la pression sur les prix et menace de s’approvisionner à l’étranger si on ne cède pas», déplore Noé.

Choisi de leur plein gré

Comme les 250 élèves romands qui, bon an mal an, débutent cette formation (dont 1/8e de filles), tous ont pourtant choisi cette voie de leur plein gré. Dans la grande majorité des cas avec la perspective de reprendre l'exploitation familiale. Mais aussi et surtout, pour les raisons qui motivaient déjà les générations qui les ont précédés sur ces bancs d’école: travailler avec la nature, vivre dehors, au contact des animaux et en conduisant de grosses machines.

Si les envies n’ont pas changé, elles s’inscrivent, selon ces jeunes, dans un contexte différent. Une nouvelle donne dont l’évocation engendre chez eux de l’énervement et, surtout, un fort sentiment d’injustice. «Avant, l’agriculteur, c’était celui autour duquel s’articulait la vie du village, explique Matéo. Désormais, c’est celui qui fait du bruit, qui pue et qui pollue.» «C’est comme cette nouvelle mode végane, s’énerve Gaëlle. Ils racontent n’importe quoi et après, c’est nous qui sommes mal vus et accusés de maltraiter nos animaux.» «En plus, à cause des paiements directs, les gens pensent que l’on gagne beaucoup d’argent, constate Johan. Mais ils n’ont aucune idée des dépenses que nous sommes obligés de faire.»

«Faut arrêter les c… ries là, tranche Maël. Il est temps de changer les lois, de limiter les importations et mieux nous payer les céréales et le lait»

Oscillant entre l’envie et le désabusement, ces apprentis n’en gardent pas moins l’envie de se battre. «Pour survivre, nous serons obligés d’innover; d’apprendre de nouvelles techniques, comme la culture sous couvert (ndlr: sans labour)», estime Steve. «Nous devrons repenser nos modes de production», pronostique Louca, en pariant que de plus en plus d’exploitations se tourneront vers la production bio. Mais face à l’ampleur des défis à relever, ils attendent aussi d’être soutenus. «Faut arrêter les c… ries là, tranche Maël. Il est temps de changer les lois, de limiter les importations et mieux nous payer les céréales et le lait.»

Directeur d’Agrilogie, Christian Pidoux n’est pas surpris par ces réponses à double tranchant. «Les plus jeunes élèves sont parfois encore un peu contaminés par la désillusion ou la nostalgie des personnes plus âgées dans leur entourage. Les récentes polémiques autour de la détention d’animaux leur font aussi oublier que, de manière générale, l’image des agriculteurs s’est nettement améliorée ces dernières années. Pour le reste, la responsabilité de l’école est justement de leur donner envie d’être créatifs, d’innover, de devenir de vrais entrepreneurs. Notre mission est de semer en eux les graines qui leur permettront ensuite de se dessiner leur propre avenir.» (24 heures)