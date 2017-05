Les arboriculteurs doivent patienter dans l’angoisse

«Il n’y a presque pas de différences visibles entre un arbre fruitier qui a gelé et un autre qui poursuit sa floraison tout à fait normalement: ce n’est pas noir ou blanc.» Malgré la situation actuelle peu réjouissante, Jean-Daniel Heiniger, qui cultive la vigne à Eysins, ainsi que des pommes et des cerises, notamment, ne crie pas au loup. «Entre Genève et Morges, de nombreuses cultures ont été endommagées par le gel. Mais il faut attendre qu’une bonne partie des fruits soient récoltés, soit fin juin-début juillet, pour tirer un bilan précis des dégâts.»

Pour l’instant, impossible d’avoir une vision globale de la situation. Toutefois, l’Union fruitière lémanique (UFL) annonce 15% à 20% de pertes de récolte en culture de fraises. «Comme l’impact du gel varie grandement selon les régions et les parcelles, on ne peut pas encore chiffrer les dégâts avec exactitude», détaille Claire Legrand, collaboratrice en vulgarisation et communication à l’UFL. Et de poursuivre: «Chaque jour, de nouveaux dégâts deviennent visibles et sont découverts. Mais il est encore trop tôt pour pouvoir quantifier les pertes de récolte de toutes les différentes cultures.»

Dans l’exploitation de Jean-Daniel Heiniger, le gel a épargné des arbres situés parfois à moins de 5 mètres d’autres endommagés par la glace. «Cela se joue à un demi-degré, explique l’arboriculteur. La pente intervient aussi dans l’équation. C’est ce qui explique qu’une parcelle puisse être endommagée alors que celle d’à côté n’a rien du tout.»

Bien sûr, les différentes cultures ne subissent pas les conditions climatiques de la même manière. «Ma vigne n’a absolument pas gelé, contrairement à mes pommiers. Jusqu’à 60% de certaines de mes parcelles sont atteints.»

Pas d’assurance

«D’un point de vue économique, et contrairement à la viticulture, il n’existe pas d’assurance-gel en arboriculture, affirme Claire Legrand. Un tel épisode de gel étant inédit, aucune démarche n’existait jusqu’à présent au niveau des cantons de Vaud et de Genève.» Là aussi, Jean-Daniel Heiniger relativise: «20% d’une floraison complète suffisent pour faire une récolte. Mais il ne faudrait pas que pareille situation se reproduise, car nous n’avons pas les moyens de mettre 20 000 francs de côté par année pour les coups durs.» Et de poursuivre: «Nous ne pouvons pas nous prémunir contre le gel. C’est un épiphénomène qui se produit une fois par génération et les investissements nécessaires seraient trop élevés pour une situation aussi rare.»

Le gel n’aura pas pour seule conséquence de diminuer les récoltes. «En plus de l’impact sur la quantité, la qualité risque aussi d’être influencée. La proportion de fruits de deuxième choix, avec des déformations, des anneaux de gel ou des roussissures, pourrait être plus importante», conclut Claire Legrand. (24 heures)