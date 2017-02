Les artisans de montagne incitent à rénover les chalets

Dans le sens du Valais ou de Lausanne, l’autoroute du Léman était fortement chargée samedi. Normal, c’était le chassé-croisé des vacanciers de la neige. Le week-end marquait le retour des Genevois alors que les Vaudois se ruaient à la montagne.

Profitant de cette période charnière, un nouveau salon de l’habitat et de la décoration est né. Le programme et le lieu, tout tient dans son nom: Diablerets art de vivre alpin (DIAVA). Samedi, à la Maison des congrès Claude Nicollier, le propriétaire lausannois d’un chalet des Diablerets découvre les 25 exposants spécialistes de l’artisanat, de la décoration et de la transformation. «Je viens à la pêche aux idées», affirme-t-il.

C’est exactement ce que souhaite le Groupement de la construction Ormont-Dessus, qui réunit une vingtaine d’entreprises. Ces artisans et entrepreneurs ont eu l’idée d’organiser ce premier salon, destiné à renaître tous les deux ans. Ils réagissent au coup de frein ressenti en raison de la Lex Weber, qui restreint fortement la construction de résidences secondaires depuis le début de l’an dernier. Ils se sentent aussi bridés par la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) qui réduit les réserves de zones à bâtir.

Ce constat a engendré la volonté de se profiler dans la rénovation: «Nous pensons qu’il y a un bon potentiel dans ce secteur. Notre objectif est d’inciter les propriétaires de résidences secondaires à entretenir leur bien», déclare Philippe Nicollier, ancien patron d’une entreprise de charpente, président du comité d’organisation de DIAVA.

Le salon se tient au milieu des parkings où les skieurs qui dévalent les pistes du Meilleret ont laissé leur voiture: «Quand les skieurs rentrent, ils s’arrêtent ici. Le but est de favoriser les contacts», relève Philippe Nicollier.

Se serrer les coudes

Le budget du salon se monte à 147 000 francs. Il inclut le travail de montage des stands fournis et offerts par les entreprises du Groupement de la construction, qui en resteront propriétaires. «Nous nous serrons les coudes», déclare Yoann Huck. Ebéniste et menuisier, il travaille avec son fils aux Diablerets et souhaite que la jeune génération puisse continuer.

Martin André, lui, a repris en 2009 l’entreprise de charpente de Philippe Nicollier, dont il n’était pas l’employé. Il avait alors 29 ans. «Je suis devenu patron et je ne savais pas où on allumait la lumière de l’atelier que je découvrais. J’ai beaucoup appris», sourit-il. Des regrets, alors que le secteur de la construction a subi un coup de frein dans la région? «Non, il faut arrêter de se plaindre. Nous élargissons notre gamme et nous proposons de nouvelles solutions techniques. Et nous nous diversifions en proposant des meubles pour enfants.»

Son concurrent Joël Morerod ne dit pas le contraire, lui qui a mis sur le marché des abris pour bergers héliportés sur les alpages. Pour conserver les emplois, le maître mot sera l’innovation.

Les Diablerets, Maison des congrès Claude Nicollier Encore lundi 20 février (15 h-20 h) www.diava.ch (24 heures)