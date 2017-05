Les «carnages» du loup inquiètent des députés

Entre un et trois loups, de jeunes mâles solitaires, ont été identifiés sur le sol vaudois, qu’ils quittent d’ailleurs parfois. L’an dernier, ils ont attaqué à cinq reprises des troupeaux de moutons, sur des alpages de L’Abbaye et d’Arzier. «Les dégâts, qui se montent à 1500 francs, sont insignifiants en comparaison de ceux imputables au sanglier: 514 770 francs en 2016», indique le Conseil d’Etat en réponse à des questions posées il y a quelque temps par le député Claude-Alain Voiblet (PLC).

«Que fera le Conseil d’Etat quand un loup se baladera en ville, comme c’est arrivé à Bulle? Il faut prendre la situation très au sérieux»

Mardi, plusieurs députés ont rebondi sur ces informations. Pour se féliciter de voir le loup «réoccuper des espaces délaissés par l’homme et la déprise agricole», comme le dit le Vert Olivier Epars. Ou pour relayer l’inquiétude que suscite le grand prédateur: «On parle de dédommagements financiers, on dit que les chiens de protection sont efficaces, mais j’en doute, a lancé le député PLR Dominique Bonny. Sur l’alpage du Creux-du-Croue, le chien est revenu ensanglanté et troublé. Aucun mot n’est prononcé sur la souffrance des bêtes trucidées. J’ai vu les photos et c’est un carnage.» «Les dégâts sont qualifiés d’insignifiants en 2016, mais ils n’ont pas fini d’augmenter, a renchéri l’UDC José Durussel. Que fera le Conseil d’Etat quand un loup se baladera en ville, comme c’est arrivé à Bulle? Il faut prendre la situation très au sérieux.»

Le Conseil d’Etat ne dit pas le contraire: «On peut se réjouir que dans notre canton si urbanisé, la nature soit capable d’accueillir à nouveau un grand prédateur. Mais il ne faut pas négliger les préoccupations des éleveurs et rester attentif, car les choses peuvent évoluer très vite», a souligné la ministre Jacqueline de Quattro. Rappelant qu’une convention européenne et le Plan Loup Suisse cadraient les possibilités de tirer les canidés solitaires, «s’ils sont agressifs ou peu farouches».

Pour assurer un échange direct avec les organismes chargés du suivi du loup, l’Etat a créé le Groupe Grand Carnivore en 2008. Il a aussi mis sur pied des tests pilotes pour la protection des troupeaux et finance l’engagement de civilistes comme aide-berger. (24 heures)