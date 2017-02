Les députés plaident pour une aide à la presse

Les députés vaudois ne restent pas de marbre face à la disparition de L'Hebdo et aux restructurations qui touchent les médias, de manière générale. Mardi matin, le Grand Conseil a longuement discuté d'une résolution du Vert Vassilis Venizelos, cosignée par un membre de chaque groupe parlementaire. Peu avant, les socialistes Valérie Induni et Alexandre Démétriadès avaient déposé un postulat demandant au Conseil d'Etat d'étudier la «faisabilité d'un soutien financier direct ou indirect cantonal» aux différents médias romands.

Quant au texte de la résolution, il demande au Conseil d'Etat de «tout mettre en œuvre pour préserver et promouvoir l'implantation dans notre Canton et en Suisse romande d'éditeurs de médias de qualité se faisant écho d'un large spectre d'opinions et d'idées». Il a été largement accepté par 89 oui, 27 non et 16 abstention. L'opposition émanait en grande partie d'élus UDC. Fabienne Despot a été leur porte-voix, s'emportant contre une presse «univoque, de gauche, pro-européenne et moralisatrice».

Sur le principe, les députés se sont accordés à défendre la diversité de la presse, garante d'un bon fonctionnement de la démocratie. Mais tous ne s'accordent pas sur la manière. Aide directe – par le biais d'une subvention aux médias comme cela se fait en France – ou indirecte? Le débat a notamment porté sur cette question, qui fait appel à la notion d'indépendance journalistique. Pour le socialiste Denis-Olivier Maillefer, cofondateur et administrateur du journal L'Omnibus, le système français fonctionne. «Les grands titres de presse reçoivent des millions de francs et permettent à la démocratie de fonctionner: ce qui se passe avec l'Affaire Fillon le démontre bien.» «Je ne crois pas à la sainteté d'un comité de rédaction. On finit toujours par ne pas oublier ceux qui vous font vivre, ne serait-ce que par politesse», a objecté le PLR Philippe Vuillemin.

Le débat doit avoir lieu sur le plan fédéral, ont en outre insisté plusieurs élus, rappelant qu'une future loi sur le sujet était en préparation. L'aide à la presse indirecte, qui aujourd'hui existe au travers d'un tarif préférentiel de la Poste sur la distribution, a aussi été questionnée. «Est-ce normal que Migros et Coop se taillent la part du lion pour leur journal alors que de petits titres peinent à l'obtenir?» a relevé Julien Sansonnens (La Gauche). Le socialiste Laurent Ballif a quant à lui suggéré que l'Etat de Vaud renonce à sa Feuille des avis officiels, «illisible et imbuvable», afin de publier ces informations dans des journaux. «Ce sont des centaines de milliers de francs qui pourraient leur revenir ainsi. C'est une solution simple.»

La balle est dans le camp du Conseil d'Etat. Par la voix de Philippe Leuba, celui-ci a relevé que la disparition de L'Hebdo et les difficultés du Temps «sont une source de préoccupation importante». Le ministre a annoncé travailler sur ce dossier avec le gouvernement genevois, et que les dirigeants du groupe Ringier Axel Springer viendraient prochainement à Lausanne pour une rencontre, comme le Conseil d'Etat vaudois l'avait demandé.

Soulignant «la nécessité pour le peuple souverain de bénéficier d'une information exacte, pondérée, diversifiée et indépendante» à l'heure des fake news véhiculées par les réseaux sociaux, Philippe Leuba a écarté l'idée d'une aide à la presse directe avec cette formule: «La Pravda a fait peu pour l'avancée de la démocratie et de l'Etat de droit en URSS.»

(24 heures)