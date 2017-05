Les dernières enveloppes de vote sont arrivées mardi

«Lundi soir, je n’avais toujours pas d’enveloppe de vote dans ma boîte à lettres. Et je n’étais pas le seul.» Valéry Beaud, conseiller communal Vert à Lausanne, a alors sondé son entourage via Facebook. Résultat: 10% de ceux qui ont répondu n’avaient pas non plus reçu leur bulletin lundi soir. «C’est limite, ajoute l’écologiste. L’élection de dimanche comporte un enjeu important.»

La situation n’est pourtant pas exceptionnelle. Elle est identique à chaque fois qu’une élection se joue en deux tours, comme celle pour le Conseil des Etats en 2015 ou celles dans les municipalités il y a une année. «La loi sur l’exercice des droits politiques précise que le matériel de vote doit parvenir aux électeurs au plus tard cinq jours avant le scrutin s’agissant d’un second tour d’une élection, soit le 16 mai dans le cas qui nous concerne», souligne Vincent Duvoisin, chef de la Division des affaires communales et droits politiques au Canton.

Depuis le premier tour le 30 avril, la Centrale d’achats de l’Etat de Vaud a eu la charge de produire les 423 000 enveloppes nécessaires pour le deuxième tour. Le planning était serré. Après le dépôt des listes le mardi 2 mai à midi, le matériel a été élaboré puis soumis aux partis pour validation. Les bons à tirer ont ensuite été envoyés à l’imprimerie, qui a commencé la production (en suivant l’ordre alphabétique des communes) le jour suivant. La Poste a distribué à fur et mesure le matériel qui lui était remis, dès le 8 mai. Les dernières enveloppes sont sorties de presse le vendredi 12 mai.

Les électeurs qui n’auraient pas reçu leur matériel de vote doivent se rendre au greffe de leur commune, qui leur donnera une enveloppe de remplacement. Dès maintenant, il est conseillé de la renvoyer dûment remplie en courrier A ou de l’apporter directement à l’administration communale pour être certain que son vote soit comptabilisé. (24 heures)