Les élus communaux veulent une poltique des food trucks

Les restaurants sur roulettes, auxquels Lausanne consacre annuellement un festival, doivent-ils tomber sous le coup des nombreux règlements imposés aux enseignes pérennes de la capitale?

Oui et non, répond le Conseil communal de Lausanne, qui a consacré mardi soir quelques instants à la question. Pour la majorité des groupes politiques, les food trucks doivent être assignés à des règles, mais dans une mesure proportionnée. La Verte Alice Genoud juge que cette «nouvelle forme d’entrepreneuriat» ne peut être ignorée. «Ce sont de très petits commerçants, poursuit Johann Dupuis, d’Ensemble à Gauche. Ils n’ont pas droit à plus de neuf places assises, ce qui ne les met pas en position de concurrence déloyale par rapport aux restaurants.» Le PDC Manuel Donzé abonde: «Il ne faut pas surréglementer.»

Reste que les conseillers ne veulent pas de restauration itinérante partout et n’importe quand. La socialiste Muriel Chenaux Mesnier fait valoir que la présence de food trucks à la Riponne est une «réussite» en termes de «changement de dynamique». Mais elle n’a pas envie de voir les parcs publics constellés de ces points de vente.

A droite, le PLC, à qui revient d’ailleurs la paternité de ce débat, et l’UDC veulent voir émerger des règles claires, «sans trop atteindre la liberté de commerce», selon Claude-Alain Voiblet. A noter que GastroVaud milite pour une nouvelle patente, comme le prévoit Fribourg.

Variété de l'offre alimentaire

Enfin, plusieurs élus se sont prononcés en faveur d’un encouragement à une variété de l’offre alimentaire. Les Verts imaginent une «politique pro-active» en faveur d’une nourriture saine et locale en même temps qu’une incitation à utiliser du matériel non-plastique.

A l’unanimité, le Conseil communal a décidé de donner mandat à la Municipalité de revenir avec une proposition de règlement sur les food trucks. A noter qu’un débat similaire a eu lieu ce printemps au Grand Conseil. Le Conseil d’Etat se trouve depuis, lui aussi, au travail sur la question, en particulier pour donner un cadre au concept de restauration itinérante. (24 heures)