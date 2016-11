Les étudiants s'alarment des gros retards sur les bourses d'étude

Une vingtaine de représentants des étudiants vaudois avaient rendez-vous hier matin avec le chancelier Vincent Grandjean pour la remise de leur lettre ouverte au Conseil d’Etat. Depuis la rentrée, d’importants retards sont constatés dans l’attribution des bourses d’études.

«Alors que l’administration demande un délai de 90 jours pour rendre sa réponse, nous avons désormais des cas en attente de six mois, voire de plus de six mois», décrit Arthur Auderset, de SUD étudiant-e-s et précaires. Cette situation provient notamment de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’aide aux études et à la formation professionnelle.

Ces étudiants cumulent les petits jobs

En attendant leur bourse, les étudiants n’ont pas d’autre ressource puisqu’ils ne sont pas éligibles au revenu d’insertion. Cela débouche sur de grosses difficultés. Certains doivent prendre plusieurs petits jobs, au risque de mettre leurs études en péril.

Dans leur lettre, le syndicat SUD et onze associations d'étudiants demandent de débloquer de l’argent pour suppléer aux retards, d’accélérer le rythme en accordant des postes supplémentaires à l’Office cantonal des bourses d’études (OCBE) et d’informer de manière «complète et détaillée» sur la nouvelle manière de calculer l’attribution des bourses. Le chancelier a promis de remettre la lettre au Conseil d’Etat qui tient séance aujourd’hui.

Arthur Auderset estime qu’entre 1500 et 3000 jeunes en formation sont concernés. En plus des retards, il dénonce une opacité des calculs. L’ensemble revient à attaquer «le droit même à la bourse»: «Beaucoup de gens finissent par se décourager.» (24 heures)