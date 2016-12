Les faiseurs de pistes défient l’hiver sans neige

Depuis plus de cinq ans, décembre se vit pratiquement sans neige à Villars (1260 à 2200 mètres). 2016 ne fait pas exception. L’œil doux et pétillant, Oscar Bonzon raconte ce début de saison: «Nous avons commencé à préparer les pistes à la mi-novembre. Là, il y a eu beaucoup de neige, mais c’était trop tôt. Ensuite, nous avons eu 10 jours consécutifs de fœhn, ce qui est très rare, et tout a fondu.» Le responsable du manteau neigeux pour la station de Villars-Gryon semble en avoir marre des hivers verts qui impliquent beaucoup plus de travail: «C’est infernal!»

Mais l’équipe chargée de peindre la montagne en blanc pour le plaisir des clients skieurs ne se décourage pas. Bien au contraire. Chaque jour, ou plutôt chaque nuit, comporte son défi: répartir le peu de neige disponible avec suffisamment de science pour rendre les pistes agréables. «Ce job ne peut pas être qu’un job alimentaire», poursuit Oscar Bonzon. Damer les pistes, c’est compliqué et il faut avoir la passion du ski pour comprendre le sens de ce que l’on fait.

Embarquons. Au vestiaire, l’équipe des chauffeurs est réunie devant un écran plaqué au mur. Villars utilise le système «Snowsat», un logiciel de gestion de la hauteur de neige qui cartographie le terrain au centimètre près et permet de connaître l’épaisseur de la couche à chaque endroit des 110 hectares du domaine. D’un ton calme, Oscar Bonzon montre à son équipe les points à travailler. Il faudra construire, combler, compacter, élargir, lisser la piste, tout en faisant attention à ne pas envoyer la dameuse sur l’herbe. Car la présence de terre sur la neige a un effet réchauffant.

Nous prenons la télécabine du Roc d’Orsay. La montagne est si majestueuse en cette fin d’après-midi. Des champs verts-bruns la roche s’élance et se découpe sur le fond orange du ciel. Sur certaines hauteurs, des taches blanches se dessinent, au-dessous des perches à neige. C’est, en quelque sorte, un premier jet. Au fil des nuits, les perches cracheront davantage de neige de culture et les faiseurs de pistes finiront par faire se rejoindre les tas entre eux, pour former une ligne continue.

Pour l’heure, Villars a ouvert 30% de son domaine. Au Roc d’Orsay, au-dessus de Bretaye, nous nous trouvons sur les pistes ouvertes. Il est 17 heures et les dameuses attendent. Nous montons dans la machine de Nicolas Marclay, vingt ans d’expérience, skieur. Le conducteur paraît, lui aussi, très zen. Dans la cabine bien chauffée et pas mal insonorisée, il nous explique comment il se fie à son écran «Snowsat» pour combler le sol là où la couche de neige est trop fine, pour raser les bosses créées pendant la journée par les skieurs, pour élargir la piste encore un peu, là où c’est possible. «Avant ce système, on faisait le travail d’après notre connaissance du terrain», évoque-t-il. Malgré l’aide informatique, le travail demande beaucoup de réflexion. Il faut faire des pesées d’intérêt et anticiper par rapport aux chutes de neige qui viendront plus tard.

Il est temps de monter en puissance. Nicolas Marclay descend de la dameuse pour accrocher le véhicule avec un câble à l’ancrage planté au haut de la piste. Ainsi arrimés, nous descendons au bas de la pente. A la remontée, la lame de la dameuse soulève cette fois un maximum de neige. Des grandes vagues montent et redescendent devant nos yeux. La lumière intense des phares projette un spectacle somptueux sous les étoiles.

On le sait, ces câbles dans la nuit sont extrêmement dangereux pour quiconque s’aventure sur le terrain. Oscar Bonzon confirme que c’est une inquiétude chez les chauffeurs. Même les gens du pays se font parfois surprendre. «Le câble peut être très long, illustre-t-il. Par exemple, nous en déroulons un du col de Soud au pont du Marignac. Il fait 600 mètres et avec cette longueur le câble fouette en largeur sur 30 à 40 mètres!»

Au matin, les skieurs découvriront des rubans joliment striés. Ils s’appliqueront à les creuser tout au long de la journée, avant que les dameuses ne recommencent, la nuit suivante. Ainsi en va-t-il pour faire continuer le ski, le sport des Alpes par excellence et, pour l’instant encore, la ressource touristique principale.

Oscar Bonzon fait remarquer que l’état des pistes est une question centrale. Dans le sillage de ce que font les chauffeurs de dameuses et autres nivoculteurs (voir ci-contre), ce sont 2000 personnes, restaurateurs, profs de skis, etc., qui travaillent. Les Villardous croisent les doigts pour que le réchauffement ne leur retire pas à jamais cette manne.

(24 heures)