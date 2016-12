Les gardiens de Bessières à nouveau sur le pont

C’est la loi du brasero: où que vous vous teniez autour de la bûche incandescente, vous êtes certain de prendre la fumée en pleine figure. «Après, il faut mettre ses habits sur un radiateur chaud au lieu de les pendre à la fenêtre, au froid.» C’est le conseil de Mélanie. Elle sait de quoi elle parle. Mélanie est éducatrice sociale. Ses fêtes de fin d’année, elle en consacre quelques heures à se tenir là, sur un tas de bois, adossée à la barrière du pont Bessières, pour apporter un peu de chaleur humaine aux plus démunis. Une permanence tenue depuis 36 ans par l’Equipe du Pont, jusqu’au 2 janvier compris.

Carine est elle aussi de piquet lors de notre visite. Elle est employée comptable. Elle est également bénévole à la Soupe Populaire. «Je suis là pour offrir un sourire et une écoute. Souvent, on nous salue.» Comme pour illustrer ses propos, deux facteurs en scooters jaunes lui font signe de la main en passant. Un chauffeur de taxi klaxonne. Quitte à choisir, Carine et Mélanie préfèrent être présentes sur le pont Bessières depuis la fin de journée jusqu’à minuit. «La nuit, c’est une période davantage propice à la confidence. Les gens ont besoin de parler. Certains passent tous les jours. On n’échange bien souvent que quelques mots, mais cela leur suffit», témoigne Mélanie. Mais hier, les deux «gardiennes du pont» ont fini leur permanence à 16 h. Elles l’ont commencée à 8 h du matin.

Au départ, en 1980, sur le pont, il y avait Joël, un célèbre partisan de la mouvance contestataire «Lôzane bouge». Il assiste au suicide d’un homme qui vient de sauter du pont. Il fait sienne la cause des désespérés. Pour éviter qu’un tel drame ne se reproduise, Joël revient chaque année planter sa tente de manière sauvage pendant la période des Fêtes. La police tentera bien de l’en déloger, mais Joël tiendra bon en s’entourant d’un petit groupe d’amis, les «Amis de Joël». En 1995, à l’âge de 38 ans, il était foudroyé par une pancréatite. (24 heures)