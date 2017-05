Les ingénieurs vaudois se fâchent tout rouge contre les CFF

Inquiet, Olivier Français propose des solutions

Le conseiller aux Etats PLR et ancien municipal lausannois des Travaux Olivier Français est sensible à la fronde des ingénieurs. Celui qui a incarné le vaste chantier du M2 à Lausanne comprend bien leurs inquiétudes. L’automne dernier, le sénateur a interpellé le Conseil fédéral avant de déposer un postulat sur le niveau des prix attribués aux prestations d’ingénieurs.

Olivier Français déplore une «aggravation» de la situation et demande l’instauration de mesures auprès des adjudicateurs publics. Il s’agirait par exemple de proposer le système de la double enveloppe pour les dossiers, avec une copie décrivant les prestations sans prix annoncé et l’autre avec. Le maître d’ouvrage serait obligé de se déterminer dans un premier temps sans connaître le coût du service proposé.



D’autres idées sont également évoquées pour préserver les prestations intellectuelles, comme un examen de plausibilité du prix pour lutter contre le dumping ou encore une approche plus précise sur les critères qui peuvent déterminer qu’il y a sous-enchère. «Je constate, dit Olivier Français, que c’est possible. L’Etat de Vaud parvient à avoir de bonnes pratiques, pourquoi pas la Confédération?»



Dans ses réponses, le Conseil fédéral admet qu’en pratique la question du prix «reste pratiquement le seul critère d’attribution» des marchés, ce qui n’est pas conforme à l’esprit de la loi. Le gouvernement rappelle en outre qu’un processus est en cours entre la KBOB (Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d’ouvrage publics) et les constructeurs pour développer de nouveaux modèles d’adjudication. Enfin, une révision de la loi fédérale sur les marchés publics est en cours qui, selon le Conseil fédéral, devrait mieux protéger les prestations intellectuelles.



Olivier Français n’est pas satisfait: «Je regrette que la conseillère fédérale Doris Leuthard ne fasse que dire que la procédure est respectée et n’assume pas sa responsabilité politique.»



En outre, la révision contient des éléments qui mécontentent les ingénieurs et l’Union patronale des ingénieurs et architectes vaudois. Le Conseil fédéral propose en effet de ne plus faire respecter par le maître d’ouvrage la CCT en vigueur dans le lieu où vont s’exécuter les travaux. Il préfère une référence à la CCT du lieu de provenance de l’entreprise. Cela favorise potentiellement les maisons qui viennent, par exemple des cantons suisses alémaniques peu enclins à réglementer les conditions de travail par des conventions collectives.