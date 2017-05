Les juges valident l'interdiction de la mendicité

La Cour constitutionnelle a rejeté mercredi le recours d'un collectif opposé à l'interdiction totale de la mendicité, votée par le Grand Conseil en septembre dernier. Cette requête avait un effet suspensif et empêchait ce nouvel article de la loi pénale vaudoise d'entrer en vigueur.

Ils sont douze à s'être engagés comme partie dans cette procédure, conseillés par l'avocat Xavier Rubli. Parmi eux, on retrouve l'ancien conseiller aux Etats Vert Luc Recordon, la directrice du Centre social protestant Hélène Küng et Anne-Catherine Reymond, présidente de l'association catholique Sant'Egidio. Huit autres signataires sont des personnes en situation précaire voire sans domicile fixe et amenés à pratiquer la mendicité. Certains sont Suisses, d'autres Roms.

L'interdiction totale de la mendicité était attaquée sous plusieurs angles. Selon les recourants, elle contrevient à plusieurs libertés fondamentales garanties par la Constitution vaudoise et fédérale ou par la Convention européenne des droits de l'Homme. Notamment la liberté personnelle, la liberté économique, le droit à la dignité humaine, la liberté d'opinion et d'expression ainsi que la liberté religieuse.

Les recourants ont encore la possibilité de saisir le Tribunal fédéral.

(Développement suit.)

(24 heures)