Les mamans migrent à l'Hôtel des Patients

Septante-quatre lits de l’Hôtel des Patients sont formellement réservés aux patients du CHUV. Fin janvier, ils en occupaient 20. Un chiffre qui croît au rythme d’«environ 2 lits par semaine», précise Oliver Peters, directeur général adjoint de l’hôpital.

Inauguré en octobre 2016 et ouvert dans son intégralité depuis le 22 novembre, le premier Hôtel des Patients de Suisse accueille des malades qui ont retrouvé une bonne autonomie et dont l’état ne nécessite pas le plateau technique d’une unité de soins aigus. Ils sont adressés et suivis par les médecins du CHUV.

A ce stade, les patients les plus nombreux sont des patientes: 20% à 25% des journées de la maternité – chroniquement surchargée – sont déjà transférées dans l’établissement. Il accueille aussi des personnes en observation ou des malades astreints à des traitements réguliers (comme la radiothérapie) qui habitent loin de la cité hospitalière.

«Globalement, le concept fonctionne bien, note Oliver Peters. Les échos des patients sont très positifs: gain de confort, d’intimité, ambiance moins hospitalière mais cadre sécurisé…»

Le CHUV occupe donc un quart de la capacité qui lui est dévolue. «C’est normal: nous sommes en phase de démarrage, commente Oliver Peters. Le changement de culture prend toujours du temps. Nous pensons atteindre, dans les prochains six à douze mois, une occupation de 80%, voire plus.» Le contrat signé avec Reliva, la société qui exploite l’hôtel, prévoit que si le CHUV ne remplit pas 70% des chambres qui lui sont réservées, il doit participer aux frais de fonctionnement. L’hôpital a ainsi versé 839'000 francs à Reliva en 2016, ce qui équivaut à environ 200 francs par lit non utilisé.

A terme, le CHUV espère libérer grâce à cet hôtel une soixantaine de lits dans son bâtiment principal. Le but est de désengorger les soins aigus tout en réalisant des économies. «La comparaison de coûts par lit utilisé est de 325 francs par jour pour un lit patient standard (sans compter les frais médicaux) contre au minimum 600 francs en milieu hospitalier», détaille Oliver Peters.

(24 heures)