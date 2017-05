Les marchés aux plantons fleurissent en mai

Ça y est, les saints de glace sont presque derrière nous: le moment est venu de se remettre au jardinage. Ce week-end, les occasions de se procurer des plantons ne manqueront pas: les bourses, trocs et marchés se multiplient en Suisse romande (lire ci-contre) , preuve d’un engouement croissant pour le jardinage.

Premiers grainiers de Suisse, établis depuis trente-cinq ans aux Evouettes dans le Chablais valaisan, les Zollinger ont assisté à l’évolution de ce marché. «On est face à une nouvelle clientèle, décrit Tulipan Zollinger, qui a repris la direction de l’entreprise avec ses deux frères l’an dernier. Cette génération n’a plus forcément accès aux surfaces que nos grands-parents avaient. Elle jardine autrement et a donc d’autres attentes: il y a par exemple une grosse demande pour des tomates grimpantes. Avec un seul pied, on peut avoir un bon rendement sur une surface réduite.»

Facteur temps

Installé à Sédeilles, dans la Broye, Urs Gfeller partage ce constat. «Lorsque nous avons commencé il y a vingt ans, les clients cherchaient des variétés traditionnelles et les achetaient en quantité, pour leur jardin. Aujourd’hui, les gens font ça pour le «fun». Ils vont choisir plusieurs variétés de légumes et les cultiver en bac.» Le facteur temps dicte aussi l’évolution du jardinage et donc de l’offre des pépiniéristes. Pour la première fois, la famille Zollinger organise ce week-end un marché aux plantons dans ses serres de Roche. «Si on veut planter des semis, on doit commencer en février. Il faut un suivi, un investissement en temps. Les plantons demandent un peu moins de travail. Avec ce marché, nous nous adaptons à cette demande.»

Informer pour préserver

Présente sur les quais de Vevey dimanche, Pro Specie Rara proposera de nombreuses variétés anciennes à la vente, en graines ou en pot. «Pour nous, c’est l’occasion de rappeler pourquoi ces variétés sont intéressantes, explique Denis Gautier, directrice de l’antenne romande de la fondation. Les semis des grands grainiers sont souvent des hybrides non reproductibles. Alors que toutes nos variétés le sont.» Tulipan Zollinger abonde: «Ces marchés sont un excellent moyen «d’éduquer». Il est important de maintenir des variétés anciennes, qui se sont développées presque en symbiose avec la population locale au fil des siècles. Pour que ce patrimoine survive, il faut le promouvoir: s’il n’y a pas de demande, personne ne cultivera ces variétés.»

Heureusement, cette curiosité pour les variétés anciennes est plus qu’une mode, si l’on en croit Denise Gautier. «C’est un phénomène qui dure. Les gens ont envie de retrouver des tomates qui ont du goût. Envie aussi de savoir d’où viennent leurs aliments.»

Aux producteurs de guider au mieux leur client au milieu d’un assortiment toujours plus large. «Les gens sont attentifs aux conseils que nous donnons, relève Urs Gfeller. Telle tomate conviendra plutôt en salade, telle autre est plus acide, etc. On remarque aussi que la couleur est un critère de choix. Une tomate blanche comme la perle de lait ou foncée, comme la noire de Crimée attisent la curiosité. D’une certaine manière, les grandes surfaces n’ont pas fait une très bonne publicité aux variétés rouges.»

Attendre

«On doit souvent freiner les ardeurs de nos clients, note Urs Gfeller. Beaucoup veulent planter ou semer tôt, en oubliant le risque de gel.» Il vaut mieux patienter. Pour les plantons, mai est la période idéale.

Choisir

A chaque situation son planton. Avant de jardiner, Denise Gautier conseille d’opérer son choix en tenant compte de différents facteurs, dont la surface à disposition. «Certaines variétés conviendront mieux à une culture en bac, d’autres doivent être plantées en pleine terre. Je déconseillerais par exemple la courge en pot.» Pour Tulipan Zollinger, il faut tenir compte des conditions climatiques: «On propose par exemple aux personnes vivant en altitude d’opter pour la tomate précoce de Sibérie, très robuste.»

Echelonner

Il n’est pas trop tard pour les semis, informe Tulipan Zollinger: «Les haricots peuvent être semés maintenant. Les courges, concombres ou radis aussi. Ça vaut la peine d’échelonner les semis pour ne pas que tout arrive à maturité en même temps et qu’on se retrouve sans rien à la fin de l’été.» (24 heures)