Les moutons-tondeurs séduisent les communes

L’arrivée des beaux jours ne signe pas seulement le retour des citadins sur les terrasses de café. En ville, les moutons aussi sont à nouveau de sortie. En bordure du chemin du Devin, à Lausanne, un troupeau finit en ce moment de brouter un terrain lové entre les jardins familiaux et une garderie de quartier. Derrière une fine haie grillagée, les enfants se pressent pour tendre le doigt et toucher le museau des moutons. «Les gens s’approprient vraiment les troupeaux qui paissent dans leur quartier. Dès qu’il y a une naissance, on reçoit des coups de fil pour nous avertir!», sourit Gérard Guex, responsable de l’équipe agricole de la Ville.

Depuis début avril, Lausanne a remis à paître son cheptel ovin, qui compte pas moins de 98 têtes en ce moment, dont de nombreux petits. «On les sort dès qu’il y a à nouveau de l’herbe», explique Gérard Guex. C’est que leur rôle premier n’est rien d’autre que cela: tondre le gazon. Des tondeuses donc, mais qui se veulent avant tout écologiques, à l’inverse des débroussailleuses et autres machines, à la fois gourmandes en énergie et source de pollution sonore.

Lausanne a commencé à s’intéresser aux vertus des moutons en 2003, prenant exemple sur l’UNIL, sans doute la pionnière vaudoise en la matière, puisqu’elle les a introduits sur le campus de Dorigny il y a près de trente ans déjà. Contrairement à Lausanne, l’alma mater ne fait toutefois aujourd’hui que louer ses quelque 60 bêtes à deux entreprises spécialisées sur ce créneau.

Vitrine verte

Plus récemment, d’autres communes ont elles aussi mordu à l’hameçon. A Renens, les talus qui bordent le tennis club des Baumettes sont entretenus par un troupeau – en location lui aussi – qui a repris du service en avril pour la quatrième année consécutive. Enfin, on trouve des moutons-tondeurs à Pully et à Yverdon, deux communes qui ont adopté le concept en 2013.

«Ce n’est pas qu’un truc de bobo!», relève d’emblée Natacha Litzistorf, municipale lausannoise chargée de l’environnement, avec sous sa responsabilité les parcs et domaines. «Les moutons entrent dans une approche globale de l’entretien de la ville avec l’objectif de la rendre la plus durable possible. C’est une manière de ramener la nature en milieu urbain, tout en revenant aux fondamentaux et en réintroduisant des pratiques anciennes. On a tendance à oublier que les paysages que l’on aime ont été longtemps entretenus par la présence d’animaux.»

«Je me tire peut-être une balle dans le pied, mais il n’y a pas encore vraiment de preuve scientifique»

«Dire que le système est écologique est peut-être un grand mot», nuance en toute franchise Catherine Brassaud, ancienne biologiste et fondatrice d’Ecoparcelle, une petite société fribourgeoise active dans la location «clés en main» de moutons-tondeurs. «Je me tire peut-être une balle dans le pied, rigole-t-elle, mais il n’y a pas encore vraiment de preuve scientifique.»

L’un de ses troupeaux, installé sur le campus de l’EPFL, n’en a pas moins attiré la curiosité d’étudiants en sciences de l’environnement l’an passé. Leur conclusion: comparé à la fauche mécanique, un pâturage ovin favorise bel et bien la biodiversité, même si la différence n’est pas bestiale. Avec les moutons, les villes ont donc surtout trouvé un joli moyen de mettre en vitrine leur sensibilité écologique, mais elles contribuent aussi concrètement à la préservation d’espèces rares.

A Lausanne, le cheptel communal est composé de Roux du Valais et de moutons miroirs, des races locales en voie d’extinction selon la Fondation Pro Specie Rara. A Renens, à Pully et à l’UNIL, ce sont des moutons d’Ouessant, dont le seul défaut est de ne pas être tout à fait de chez nous. Par contre, avec moins de 50 cm au garrot, ils sont à la fois petits, agiles et légers. Tout ce qu’il faut pour préserver les surfaces du piétinement.

Gadget utile

A Lausanne, les bêtes du cheptel communal sont réparties en sept troupeaux qui tournent tout au long de la belle saison sur une quarantaine de parcelles. «On peut dire que c’est une chance que la ville soit aussi en pente, avec pas mal de coins difficiles d’accès,» rigole Gérard Guex pour expliquer pourquoi Lausanne est l’endroit parfait pour ces tondeuses tout-terrain.

Au-delà de l’effet gadget, l’adoption des moutons permet tout de même de faire quelques économies. A Lausanne, on les chiffre à 15% par rapport à l’emploi de méthodes traditionnelles. A Renens, une poignée de moutons en location épargnent chaque année environ 50 heures de travail aux employés communaux. A Yverdon, le calcul paraît encore plus avantageux, puisque la ville profite gratuitement des troupeaux d’un moutonnier du coin, en échange de la mise à disposition de ses terrains.

(24 heures)