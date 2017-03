Les tarifs des salles de gym menacent les sociétés

«Les associations sportives ont le couteau sous la gorge!» Daniel Meienberger, député au Grand Conseil (PLR, Morges), ne prend pas de pincettes pour expliquer la situation. Il faut dire qu’il y a de quoi s’inquiéter, comme le constate Laurent Leyvraz, président de l’Association cantonale vaudoise de gymnastique (ACVG), qui regroupe plus de 120 sociétés: «Certaines de nos sociétés membres ont vu leur budget pour les locations de salles doubler, passant de 8000 à 16 000 francs pour une année. C’est tout bonnement incroyable! Dans certaines salles appartenant à l’Etat de Vaud (ndlr: gymnases, écoles professionnelles, etc.), on paie jusqu’à trois fois plus cher que pour une infrastructure communale.»

Car avec des tarifs de salles triples allant de 60 francs les 45 minutes à 175 francs pour moins de quatre heures d’utilisation, impossible pour les sociétés de s’en sortir. «Du coup, elles se voient obligées d’augmenter leurs cotisations, poursuit Laurent Leyvraz. Et pour certaines, c’est une augmentation d’une centaine de francs. Un luxe que peu de gens peuvent s’offrir. Du coup, les effectifs se réduisent et la motivation des moniteurs, bénévoles pour la grande majorité d’entre eux, décroît avec.»

Schizophrénie cantonale

A l’origine de ces problèmes financiers, le Canton de Vaud, qui, à l’impulsion du Conseil d’Etat, développe une politique sportive depuis plusieurs années. Le but étant de pousser les enfants et les jeunes à se dépenser un maximum, que ce soit dans un cadre scolaire ou en dehors des heures de cours.

La loi sur l’éducation physique et le sport, acceptée par le Grand Conseil en décembre 2012, et son règlement d’application entré en vigueur le 1er août 2015, encadrent cette volonté politique. Si, sur le papier, tout semblait réuni afin de promouvoir l’activité physique, la mise en pratique, elle, s’avère compliquée depuis la rentrée scolaire d’août 2016.

«Il faut savoir que le règlement d’application promet un barème unifié des frais de location des salles de gymnastique cantonales, explique le député Daniel Meienberger. En principe, c’est une bonne chose, car auparavant, chaque lieu avait un prix différent et des sociétés morgiennes allaient s’entraîner jusqu’à Aigle pour payer moins cher. Mais dans la pratique, les tarifs ont été unifiés vers le haut, et cela met le couteau sous la gorge de certaines sociétés. Et ce malgré le fait que le règlement d’application promet des tarifs modestes.»

Le député PLR va plus loin, dénonçant une forme de schizophrénie de la part du Canton. «On ne peut pas vouloir promouvoir le sport d’un côté et mettre en place des tarifs beaucoup trop élevés de l’autre. Il y a un truc qui ne joue pas!» Dans le même ordre d’idée, le président de l’ACVG voit le problème sur un plus long terme. «En 2020, Lausanne accueillera les Jeux olympiques de la jeunesse. A ce moment-là, on aura certainement besoin de bénévoles pour donner un coup de main, on sera content de les trouver. Il faut pour cela qu’ils n’aient pas jeté l’éponge devant les difficultés financières contre lesquelles toutes les sociétés doivent se battre aujourd’hui.»

De fortes disparités

Pour autant, la gratuité ne semble pas être une solution envisageable. «On est bien conscient que tout se paie aujourd’hui, concède Laurent Leyvraz. Mais lorsque l’on voit que, dans des salles communales, on paie 10 francs l’heure à Lausanne, 3 francs l’heure à Vevey et parfois rien dans des communes comme Yverdon ou Rolle, on se dit qu’il y a quand même un juste milieu à trouver, loin des 30 francs pour 45 minutes d’une salle cantonale simple.»

Et Daniel Meienberger d’ajouter: «N’oublions pas que ceux qui paient ces infrastructures cantonales, c’est nous, les citoyens vaudois, avec nos impôts. Alors on devrait en plus payer des cotisations trop élevées pour avoir le droit de faire du sport?»

(24 heures)