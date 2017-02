Locataires de Jardin-City expulsés, les travaux vont commencer

Expulsion forcée en présence de la juge de paix et de quatre policiers en uniforme. C’est ce qu’a vécu, le 12 janvier dernier, un des derniers habitants des deux immeubles Jardin City, construits entre 1933 et 1936, à l’architecture typique intégrée dans un espace vert tourné vers le Léman. L’accès aux bâtisses est désormais fermé par des barrières. Les services sociaux de la commune de Pully ont contribué à reloger cet homme de 72 ans, fortement atteint dans sa santé.

Les autres habitants, au nombre d’une dizaine, n’ont pas attendu la venue des autorités judiciaires et policières pour déguerpir à la date fixée par la justice à la requête du propriétaire des lieux, le groupe d’assurances Swiss Life. Ils se sont débrouillés pour se reloger. Un couple d’octogénaires a trouvé l’asile chez leur fille.

Le propriétaire indique de son côté que «la locataire la plus âgée a pu être relogée dans un appartement protégé grâce à la collaboration entre plusieurs entités. Swiss Life a accepté de son côté de prendre à sa charge la totalité des frais de déménagement de cette locataire, y compris les frais d’emballage de ses biens et de ses effets personnels». L’Association Jardin City, qui défend le site et ses habitants, relève toutefois que ce relogement remonte à novembre.

Sept ans de combat

Ainsi s’achèvent sept ans de résistance des locataires contre les projets de la société d’assurance. Le groupe va rénover en profondeur les deux bâtiments situés à l’avenue C.-F. Ramuz 81 et 83 et il entend mener les travaux dans un espace vidé de ses habitants. Le propriétaire construira un troisième immeuble du côté du lac. Ce qui reviendrait, selon les opposants, à créer «une cité-jardin sans jardin».

La justice a définitivement écarté les recours des locataires. En septembre dernier, la Cour civile du Tribunal fédéral jugeait valable la résiliation des baux signifiée en 2010. En juillet 2016, les habitants avaient remporté une victoire d’étape lorsqu’une cour administrative du Tribunal fédéral avait renvoyé aux juges cantonaux le dossier de la construction du troisième immeuble. Elle reprochait aux Vaudois de ne pas avoir considéré l’existence d’une terrasse en belvédère dans le calcul de l’occupation du sol.

Le 20 décembre dernier, la Cour administrative du Tribunal cantonal a toutefois décidé de ne pas trancher sur le fond. La justice vaudoise a simplement écarté les habitants de la procédure. Elle ne les considère plus comme des locataires puisque les baux sont résiliés. Aucun recours n’est possible.

«Pas pour rien»

Sept ans de lutte pour aboutir à l’expulsion de locataires âgés, n’était-ce pas exagéré? Le syndic de Pully Gil Reichen persiste à le penser: «Ils ont tiré trop longtemps sur la corde, c’était imprudent». Président de l’association Jardin City et défenseur du patrimoine, lui-même ancien locataire logé chez son fils, Zdenek Kucera défend l’action des habitants: «On ne peut pas dire que c’était un combat pour rien. Il s’agit de 7 ans de vie dans ce site pour ces gens qui se sont battus pour une cause juste et noble. Le propriétaire n’a pas proposé de relogement sur place après les travaux alors que nous aurions pu payer. C’est une vengeance car nous avons osé mener un combat juste».

Swiss Life peut maintenant commencer la rénovation, estimée à 2,3 millions de francs au numéro 81 et à 3,4 millions au 83. «Les architectes mandatés sont déjà à pied d’œuvre pour la mise en œuvre des travaux», déclare la société. Le chantier devrait débuter dans les prochains mois. Le permis de construire le troisième immeuble est désormais exécutoire même si Zdenek Kucera tente une nouvelle action auprès de la Municipalité de Pully au nom de la défense du patrimoine. (24 heures)